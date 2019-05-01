تعرفي على شروط استخدام تقنية «الهايفو» لشد الوجه

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن جهاز الهايفو لشد الجلد من أحدث التقنيات الطبية التي تعتمد على الموجات فوق الصوتية، من خلال مجموعة من المجسات التي تدخل تحت مجموعة من طبقات الجلد.

وأشار إلى أنها تعتمد على دخولها حتى أعماق ثلاث طبقات تحت الجلد، وتتميز هذه التقنية في عالم التجميل بمميزات عالية الدقة لشد الوجه وترهلات الجسم بشكل عام.

وأوضح عماد الدين، أن مميزات تقنية الهايفو تبدأ بقدرته الفعالة على شد الوجه والرقبة وإزالة التجاعيد بشكل واضح، حيث تتم هذه التقنية في جلسة واحدة فقط، والنتائج فورية، وذلك بدون ألم ولا تحتاج لوقت طويل لتنفيذها ويتم شد الوجه والرقبة في وقت قصير جدا حوالي نص ساعة.

وأضاف عماد الدين، أن تقنية الهايفو تعتبر آمنة للتجاعيد حول منطقة الفم والترهلات في منطقة العينين وكذلك لمعالجة خطوط التجاعيد المختلفة، لافتا إلى أن من شروط استخدام تقنية الهايفو لشد الوجه، في حال كانت ترهلات طبيعية فيجب أن يكون العمر فوق 30 سنة، أما في الأعمار الصغيرة فيكون في حالة فقدان الوزن وحدوث ترهل، وإذا كان الشخص له تجربة سابقة في عملية جراحية ويريد الحفاظ على نتائجها لفترات طويلة.

Advertisements

ونوه بأن الأعمار الأكثر استخداماً لتقنية الهايفو من 40-50 سنة ولا ينصح باستخدام تقنية الهايفو في حالة وجود دهون كثيرة في المنطقة، ومن أبرز المناطق التي يتم علاجها بهذه التقنية الوجه، حيث يستخدم في علاج تجاعيد البشرة والخطوط والندبات ويعالج التجاعيد وحب الشباب وتحفيز خلايا الجلد، ومن المناطق التي يمكن علاجها بجهاز الهايفو الوجه والرقبة ويمكن أيضًا استخدامه في الجسم، لشد ورفع الثديين وشد الفخذين وشد الجلد بعد عملية شفط دهون البطن ويمكن استخدامه لإخفاء التجاعيد الوراثية.

قد يهمك أيضا :

جراح مصرى يشارك فى مؤتمر التجميل ونحت القوام بفرنسا

محمد عماد يؤكد أن حقن الدهون يتم من خلال 3 مراحل