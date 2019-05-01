الحقن المجهري يتيح اختيار نوع الجنين ويستبعد الأمراض الوراثية

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن مجال الحقن المجهري تطور ويمكن خلال تلك التقنية اختيار نوع الجنين أثناء تلقيحه، والسماح باختيار حيوانات منوية دون تشوهات أيضا.

وأوضح أن الحقن المجهري هو عملية تلقيح يتم به حقن البويضة بالحيوان المنوي في المختبر وباستخدام أدوات دقيقة وخاصّة، لتخصيب البويضة بشكلٍ أكيد وسليم من دون أي مشاكل قد تظهر بالعملية الطبيعية للتخصيب.

وقال الملا، إن الاستفادة من عملية الحقن المجهري كثيرة، حيث يمكن تثبيت الحمل في حال وجود أية مشاكل عند الزوج، أو في حالات العقم، والسيطرة على بعض الأمراض الوراثية، وانتقاء نوع الجنين وتحديد جنس المولود.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم، أن طريقة سير عملية الحقن المجهري، تبدأ باستخراج أكبر عدد من البويضات عن طريق تحفيز المبيض لإنتاجها وجمع عدد من الحيوانات المنوية، ويتم ذلك بأكثر من طريقة وحسب حالة الذكر الصحية، ثم حقن البويضة في المختبر بعد إزالة الخلايا المحيطة بها بالحيوان المنوي المعزول؛ وذلك عن طريق استخدام إبرة دقيقة جدًّا وتحت المجهر، حيث تتم عملية الحقن داخل سيتوبلازم البويضة.

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وأشار إلى أن الحقن المجهرى يتيح اختيار الجنين المناسب لوضعه في رحم الأم، وذلك بناء على نوع المولود المرغوب فيه، حيث يتم تحديد نوع الجنين وقت الإخصاب.

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أحمد عاصم يُؤكَّد أنَّ الحقن المجهري يكشف عن العيوب الخلقية والأمراض الوراثية