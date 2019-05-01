شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صحية تزداد في فصل الصيف..منها الاكزيما ونزلات البرد والصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة في الربيع والصيف يتأثر الجلد وقد يري البعض أن هذه الأجواء ستمر وستكون بشكل أفضل، ولكن على عكس ما قد تتوقع هناك بعض المشاكل الصحية التى قد تزداد سوءا فى هذا الطقس :

ووفقا لتقرير موقع " weather" إذا كنت تلاحظ تفاقم أى من الأعراض التالية تحدث إلى طبيبك.

نزلات البرد

فيروسات الصيف شائعة بنسبة 25 % فقط عكس الفيروسات الشتوية، ولكنها عادة ما تسببها أنواع مختلفة من الجراثيم (تسمى الفيروس المعوي)، والتي يمكن أن تسبب آلام في المعدة بالإضافة إلى أعراض تنفسية.



البرد

تشنجات الساق ليلا

تشير دراسة إلى أن تشنجات الساق ليلا تحدث مرتين خلال فصل الصيف، فقد تخضع الخلايا العصبية الحركية في ساقيك لتغييرات خلال فصل الصيف مما يزيد من احتمالية التشنج.

مرض الوردية

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الوردية هى التهاب وطفح جلدى يتسم بالاحمرار ويمكن أن تؤدى الأشهر الأكثر دفئًا إلى تفاقم حالة الجلد، ويمكن أن يكون التوهج أكثر تكرارًا ويدوم لفترة أطول.



اكزيما

حصوات الكلى

وجدت إحدى الدراسات أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، ترتفع أيضًا معدلات حصوات الكلى، قد يرجع السبب إلى أن الناس أقل رطباً في أشهر الصيف، ويمكن تجنبه عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم وتقليل كمية السكر والصوديوم في نظامك الغذائي.

الربو

تميل مستويات تلوث الهواء والضباب الدخانى إلى الارتفاع في فصل الصيف، مما يعني أن المصابين بالربو يعانون أكثر من الأعراض، لذا إذا كنت تريد الخروج في يوم حار للغاية، فقد ترغب في التحقق من تصنيف جودة الهواء أولاً لتجنب نوبات الربو.



الربو

الصداع النصفي

قد يبدو أن الصداع النصفي يحدث بشكل عشوائي، ولكن في كثير من الأحيان قد يكون رد فعل لبعض الأسباب وأكثرها شيوعا الحرارة، فوجدت دراسة أنه مع كل زيادة 9 درجات في درجة الحرارة، كلما زادت حالات الصداع النصفي.