شكرا لقرائتكم خبر عن "البرات دايت".. نظام غذائى لعلاج الإسهال ومشاكل المعدة .. اعرف مكوناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن نظام غذائى يمكنك اتباعه لعلاج مشاكل الهضم والمعدة..دايت الـ "BRAT" أو برات دايت..هو نظام غذائى لعلاج الإسهال وأنواع أخرى من أمراض المعدة، فى هذا التقرير نتعرف على دايت الـ "برات" لعلاج الإسهال ومشاكل المعدة، بحسب موقع "medical news today ".



البرات دايت وعلاج الاسهال

ما هو برات دايت ؟

مصطلح "BRAT" هو اختصار للأطعمة المدرجة في النظام الغذائي وهو اختصار للكلمات التالية:

الموز Banana

أرز Rice

عصير التفاح Applesauce

التوست Toast

و يعتقد بعض الأشخاص أن هذه الأطعمة يمكن أن تقلل من أعراض أمراض المعدة، مثل الغثيان والإسهال والقيء و الشفاء بشكل أسرع، فهذه الأطعمة منخفضة في البروتين والدهون والألياف، فهي تعتبر سهلة الهضم.

كيف يعمل دايت BRAT الغذائي؟

يُعتقد أن تناول الأطعمة المدرجة في نظام BRAT يفيد في علاج اضطراب المعدة والإسهال لعدة أسباب:

هذه الأطعمة قليلة الدهون ومحتواها م البروتين أقل يجعله لطيفا على المعدة، فمن غير المرجح أن تسبب تهيج المعدة وتضغط على الجهاز الهضمي. لذلك لا تسبب الغثيان، بسبب النكهة اللطيفة وغياب الروائح القوية.

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برات دايت

أطعمة أخرى يمكن تناولها فى البرات دايت:

أولئك الذين يرغبون في اتباع نظام BRAT لفترة محدودة يمكن أن يضاف إليه أطعمة أخرى إلى نظامك الغذائي وتشمل:

-الشوربة.

-البطاطس (بدون أي زبدة أو كريمة أو إضافات أخرى)

-البطاطا الحلوة.

-دجاج مطهو على البخار أو مخبوز أو مشوي (بدون جلد أو دهن).

-مرق الدجاج أو الخضار.

-دقيق الشوفان.

-البطيخ.

-السوائل، لأن الإسهال يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، من المهم أن يشرب الناس ما يكفي من السوائل، مثل: الماء، عصير التفاح، الشوربة، شاى الأعشاب وخاصة الزنجبيل والنعناع، ماء جوز الهند.