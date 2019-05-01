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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 01:38 مساءً - كيف تكون حركة الجنين في الشهر السادس؟، ولماذا نسأل عن الشهر السادس بالذات؟ ، الإجابة لأن الشهر السادس هو الشهر الأخير من الثلث الثاني من الحمل، وسوف يبدأ بعده الثلث الأخير، ولذلك فيجب أن تعرف الأم الحامل الملاحظات التالية حول حركة الجنين ولكي تطمئن على سلامة حملها ويظمئنها الدكتور رفيع حماد _ استشاري النساء والولادة بما يلي:
يبدأ الجنين في الاستجابة للأصوات خارج الرحم، ويعبر عن ذلك بحركاته وركلاته.
يزداد نبض الجنين وبالتالي تزداد قوة نشاطه.
تبدأ حركاته اليومية مع نهاية الشهر السابع ويمكنك مراقبتها.
قبل ذلك تكون حركاته مثل رفرفة أجنحة الفراشة نظراً لصغر حجمه.
إذا كنت نحيفة فسوف تشعرين أكثر بحركة الجنين.
سوف تشعرين أكثر بحركته عندما تغيرين وضعيتك من الجلوس إلى الوقوف مثلاً.
وسوف تزداد حركته عندما تشربين مشروبات منبهة مثل القهوة فلا تفعلي ذلك مساء لكي لا يصاب بالأرق.
تبدئين في التفرقة بين حركة الأمعاء وحركة جنينك لأنه أصبح كبير الحجم واكتسى جسمه بالدهون.
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