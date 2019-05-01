ما هي طريقة تنظيف أنف الرضيع؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 01:38 مساءً - أثبتت دراسة تشيكية حديثة أن تنظيف أنف الرضيع بالمحلول ملحي من أكثر الطرق أماناً وفعالية لتخليص الرضيع من احتقان الأنف، أما عن طريقة التنظيف اليومية فهناك عدة خيارات لذلك يقدمها محمد فرج اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة كالتالي:
يوجد نوعان من أدوات الشفط لتنظيف الأنف أداة شفط يدوية وأداة شفط كهربائية,
يمكن استخدام كل أداة حسب عمر المولود، وكل واحدة تتكون من أنبوبين.
الطريقة المثلى للتنظيف أن ينام الطفل على ظهره.
ضعي ذراعك خلف رقبة الطفل.
أدخلي الأداة في فتحة الأنف وقومي بالشفط بهدوء وأناة.
ادخلي الأداة في الفتحة الأخرى واشفطي.
بعد الانتهاء نظفي حول الأنف بقطعة قطن رطبة، ويمكن مسح المنطقة بكريم مرطب.
في حال احتقان أنف المولود استخدمي المحلول الملحي بنفس الطريقة.
لا تستخدمي الأعواد المخصصة لتنظيف الأذن في تنظيف الأنف، ولا تستخدمي أعواد تنظيف الأسنان.
في حال تراكمت الإفرازات يمكن التوجه للطبيب.
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