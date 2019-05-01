أطعمة سيئة السمعة وأخرى لها فوائد علاجية

ض الأطعمة التي نحبها والتي تفيد أجسامنا ولا نستطيع الاستغناء عنها تسبب مشكلات عديدة.. ونخاف من تناولها بسبب سمعتها السيئة وهناك أطعمة أخرى لا نتناولها كثيراً على الرغم من فوائدها العلاجية وسمعتها الجيدة!

كيف يمكن التغلب على عيوب الأطعمة والاستفادة من مميزاته، وتناول أطعمة أخرى لها فوائد علاجية عديدة لصحتك، إليك أهم الأطعمة سيئة وجيدة السمعة.

الثوم والبصل = صعوبة الهضم

يحتوي كل منها على الكبريت وهو صعب الهضم ويسبب رائحة كريهة بالفم.. والجزء الموجود في منتصف رأس الثوم يزيد من تلك الأعراض.

الحل: يفضل تناوله مطهواً وتناول الشمر والنعناع مع الوجبة أو بعدها لتحسين الهضم والتخفيف من الرائحة الكريهة.

الشوكولاتة = الصداع

تحتوي الشوكولاتة على كثير من العناصر التي لم يصل العلماء بعد إلى كل فوائدها وعيوبها.. ويعيب البعض أن الشوكولاتة الإكثار من تناولها يسبب الصداع.

الحل: يفضل تناول الشوكولاتة باللبن لاحتوائها على نسبة أقل من الكاكاو (أقل من 35%)، على ألا نتناول أكثر من مكعبين يومياً..

أطعمة جيدة السمعة

إلا أنه في المقابل هناك أطعمة أخرى تحمل فوائد علاجية جيدة للعديد من الأمراض.

الفستق لتخفيف الضغوط

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فيعد إضافة 10 جرامات من الفستق يومياً يقلل من ارتفاع الضغط؛ لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة ومواد أخرى تساعد الجسم على مواجهة الضغوط النفسية.

نصيحة:

يمكنك تناول فستق يومياً على أن يكون غير مملح فقط حمصيه جافاً في وعاء بدون زيت.

الموز لعلاج انتفاخ المعدة

عندما تصاب معدتك بالانتفاخ قبل الدورة الشهرية، أو عندما تتناولين أطعمة غنية بالأملاح يمكنك التغلب على مشكلتك بتناول قطعة موز، فهو يمتص الماء الزائد في الجسم، كما أنه به ملينات طبيعية تساعد على التخلص من الإمساك، كما يعمل الموز على إعادة التوازن بين نسبة الأملاح والماء في الجسم.

نصيحة:

أضيفي حلقات الموز لكوب الزبادي خالي الدسم وتناوليه لتحصلي على ثلث الكمية التي يحتاجها جسمك من البوتاسيوم.

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