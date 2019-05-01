طريقة تحضير حلى طبقات بالنوتيلا والكريمة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- بسكويت : 2 عبوة (سادة)

- حليب : 2 كوب (سائل)

- كريمة الخفق : 4 اكواب (للحلويات / مخفوقة)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب (مذوبة)

- الشوكولاتة : كوب (مبشورة) طريقة تحضير 1. اغمسي حبات البسكويت في الحليب ورصي طبقة من البسكويت في طبق بايركس. 2. وزعي كمية من الكريمة المخفوقة. 3. وزعي كمية من النوتيلا السائلة ثم رشي رشة شوكولاتة مبشورة. 4. أعيدي رصّ طبقة ثانية من البسكويت المغموس بالحليب وفوقه كريمة ونوتيلا وشوكولاتة مبشورة. Advertisements 5. أعيدي الكرة لعمل 4 طبقات بحيث تكون آخر طبقة نوتيلا وفوقها الشوكولاتة المبشورة. 6. غطي الطبق وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم. 7. قطعي الحلى وقدميه بارداً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير الكاسترد بالبسكويت تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسكويت العسل والبرتقال

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