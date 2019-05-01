طريقة تحضير أجنحة الدجاج المبهرة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- جوانح الدجاج : 900 غم (منظفة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

- شطة مجروشة : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير 1. سخني الفرن على حرارة 230 درجة. 2. ضعي أجنحة الدجاج في صينية الفرن على ورق الزبدة. 3. وزعي الملح فوق الأجنحة وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة ثم ازيليها من الفرن. Advertisements 4. سخني مرق الدجاج في قدر وأضيفي بودرة الثوم وبودرة البصل والشطة المجروشة والزنجبيل المطحون وقلبي حتى تبدأ بالغليان. 5. صبي المزيج فوق أجنجة الدجاج في طبق الفرن وأدخليها للفرن لمدة 20 دقيقة إضافية وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج المكسيكية للرجيم طريقة تحضير شوربة الدجاج لرجيم صحي

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