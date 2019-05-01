10 عادات غذائية بسيطة لجسد صحي

كشف خبراء تغذية بريطانيون عن ١٠ طرق بسيطة لا يستغرق تنفيذها أكثر من 5 دقائق، تعود بفوائد عديدة على جسم الإنسان، وتساعد في اتباع نظام غذائي متكامل.

وتحت عنوان "إصلاحات سريعة للتمتع بصحة جيدة"، استعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية 10 طرق ذات فوائد صحية ضخمة.

١- استخدم الخلاط





مزج أو خفق الأطعمة مثل العصائر أو الزبادي أو البيض لفترة أطول طريقة سهلة لدمج الهواء، إذ إن إضافة بعض الهواء قد يجعل الأشخاص تعتقد أنها تناولت كمية أكبر من الطعام، لكن في الحقيقة هي أقل.

٢- ترتيب المطبخ

تؤكد الدراسات أن الأشخاص تتناول الطعام عندما يتوفر أمامها؛ لذا من المهم وضع الأطعمة الأقل صحة بعيدًا عن الأنظار، مع وضع وعاء الفاكهة والجزر والفلفل والخيار في مكان بارز.

3- المضغ جيدا

عدم المضغ بشكل صحيح قبل بلع الطعام يجهد الجهاز الهضمي ويسبب الغازات والانتفاخ، لذا من المهم المضغ جيدا، فضلا عن كون المضغ الزائد يجعل الأفراد تتناول الطعام ببطء أكبر، وهو أمر مهم للبقاء نحيفًا.

وأشارت الدراسات إلى أن الدماغ يستغرق من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة للحصول على إشارات بامتلاء المعدة وضرورة التوقف عن الأكل، لذا فإن الإسراع في تناول الطعام يجعل الشخص يكتسب سعرات حرارية لا يحتاجها الجسم.

٤- الإفطار على بيضة

مسلوق أو مخلوط أو كعجة، تناول بيضة واحدة فقط سوف يعطيك مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفوسفور والسيلينيوم واليود والفيتامينات أ و د، وكذلك فيتامينات ب.

ويوفر البيض أيضًا الكولين، الذي يستخدم في إنتاج مادة الأسيتيل كولين للناقلات العصبية، الضرورية في وظائف العصب والدماغ والذاكرة، وتظهر الدراسات أن البيض يبقي المعدة ممتلئة لفترة أطول، ربما لأنه غني بالبروتين، وهذا يساعد في تناول كميات أقل.

٥- أعد الشاي





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يسهم الشاي في تلبية احتياجات الجسم اليومية من السوائل، وهو غني بمضادات الأكسدة، خاصة الفلافونويدات التي ترتبط بصحة أفضل للقلب، فضلا عن الحماية من السكتات الدماغية.

وأشارت الدراسات إلى أن شرب الشاي، كوب أو اثنين يوميًا، قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، فضلا عن كونه غنيا بالفلورايد الذي يحمي من تسوس الأسنان ويحافظ على قوة العظام.

٦- تناول المكسرات



كثيرون يتجنبون تناول المكسرات لسعراتها الحرارية العالية، لكن الدراسات تشير إلى أن من يتناولون المكسرات غالباً يستطيعون التحكم في وزنهم، ربما لأنها تحتوي على مزيج مرضٍ من البروتين والألياف.

وفي مراجعة لـ٢٠ دراسة، تناول ٢٨ جرامًا من المكسرات يوميًا، أي حفنة واحدة، يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة ٧% والسرطان بنسبة ١٥% وأمراض القلب التاجية بنسبة ٢٩%.

٧- استخدم وعاء

تناول الطعام في أكياس أو رزم يصعب من معرفة مقدار ما يأكله الشخص، لذا فإن وضع رقائق البطاطس والبسكويت والحلويات والشوكولاته والآيس كريم في وعاء يعني أنك سوف تكون على دراية بالكمية التي تستهلكها.

٨- استخدم المناديل





إذا كان الطعام دهنيًا فمن المهم استخدام المناديل الورقية لإزالة الزيت الزائد، إذ يوفر ذلك نحو ٣٠ سعرة حرارية لكل ملعقة صغيرة من الزيت تخلصت منها.

٩- الزبادي قليل الدسم





الزبادي غني بالكالسيوم ومهم للعظام والأسنان القوية، وتشير الدراسات إلى أن واحدا من كل ١٠ أشخاص بالغين و١٦% من المراهقين لديهم كمية قليلة من الكالسيوم بشكل استثنائي، لذا فهم معرضون لخطر نقص الكالسيوم، ما يؤدي إلى هشاشة العظام في وقت لاحق من العمر.

وأثبتت الدراسات أن تناول الزبادي يساعد في التحكم بضغط الدم، ويحمي من داء السكري من النوع ٢، فضلا عن مساعدته في البقاء نحيفين.

١٠- وجبة سمك أسبوعيا





ينصح الخبراء بتناول وجبتين من السمك أسبوعيا، على أن تكون أحدهما من السمك الدهني، مثل الماكريل والسردين والسلمون والرنجة.

وكل الأسماك غنية بالبروتين، وتوفر الكثير من المغذيات مثل الفوسفور والسيلينيوم والأيودين وفيتامينات ب، والأسماك الدهنية تحوي فيتامني د المهم للعظام، وأوميجا ٣ الهامة للقلب والعيون والمخ.