التمتع بمذاق الشاي.. هل يرتبط بإضافة السكر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على عكس الظن الراسخ في قناعة البعض عن ضرورة تحلية الشاي بالسكر لضمان التمتع بمذاقه، توصل باحثون بريطانيون إلى أن التمتع بمذاق الشاي ليس مرهوناً بالفعل باستخدام السكر، إذ وجدوا أن الأشخاص الذين يتوقفون عن وضع السكر في الشاي بشكل مفاجئ أو تدريجي، يبدؤون في الحد منه مع مرور الوقت ويتمتعون في الوقت نفسه بمذاق الشاي بنفس درجة تمتعهم به وهو محلى بالسكر!

وقال هذا الفريق البحثي، من كلية لندن الجامعية وجامعة ليدز، إن تغيير عادة وضع السكر في الشاي على المدى البعيد هو سلوك من الممكن تنفيذه والاستفادة منه.

وأوضحوا في دراستهم أن تناول السكر بشكل زائد مشكلة من مشكلات الصحة العامة، فضلاً عن أن وجود السكر في المشروبات يساهم بشكل كبير في إجمالي الاستهلاك، كما أن الحد من وجوده في المشروبات قد يساعد في تقليل الاستهلاك.

ونوه الباحثون إلى أن نتائج دراستهم أظهرت لهم أن بمقدور الأشخاص الحد من كمية السكر التي يستخدمونها في الشاي، وأن تقليل السكر في الشاي لا يؤثر على درجة تمتعهم بمذاقه، وأن تعويد أنفسهم على ذلك على المدى الطويل أمر ممكن حدوثه.