التفاصيل الكاملة لجدَّة تُجنِّد أبناءها لبيع أحفادها إلى تجار الأعضاء لجني 70 ألف جنيه

أقدمت جدة بالاستعانة بأبنائها على بيع أطفال ابنتها لسمسار أعضاء بشرية مقابل مبلغ من المال.

وذكرت مصادر إعلامية ، وقع الحادث في حي المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتُدعى الجدة نادية عبد الرحمن؛ بسبب ضائقة مالية تمر بها، قررت بيع أحفادها إلى تاجر أعضاء مقابل مبلغ مالي، بعد أن وجدت صعوبة في خطف الأطفال من الشوارع.

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وحاولت الجدة إقناع أبنائها بفكرتها، ليقتنع الأبناء محمود وعلي، ويقرران خطف أطفال شقيقتهما وبيعهما.

وقام الخالان خلال زياة الأطفال لجدتهما، باستدراج الأطفال "علي ومنة"، وذهبا لأحد سماسرة العقارات في حي المعادى وطلبا منه إيجاد وسيلة لبيع الأطفال مقابل 40 ألف للطفلة، و30 ألف للطفل.

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وقرر السمسار استدراجهم، وأبلغ قوات الأمن التي قامت بدورها بالقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

وقالت المتهمة نادية عبد الرحمن، خلال التحقيقات، "أخطأت، كنت قد علمت بأن تجارة تحقق أرباحُا كبيرة. أنا وأولادي حالاتنا صعبة، وشعرت بالخوف من خطف الأطفال، فقررت بيع أحفادي حتى نتمكن من العيش".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمين الثلاثة، بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

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