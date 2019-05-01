شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من رائحة الفم الكريهة فتش عن السبب.. قد يكون مشكلة بالأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى من رائحة الفم الكريهة، فربما جربت كل شىء للتخلص من المشكلة من تناول النعناع إلى غسول الفم وبالرغم من ذلك لا زلت تعانى، لذا يجب التفكير فى السبب الأساسى وعلاجه، فقد يكون هذا السبب هو مشكلة انسداد الجيوب الأنفية، التى غالباً ما تكون سببًا لرائحة الفم الكريهة ، بحسب ما ذكر موقع "Health 24".



رائحة الفم

كيف يسبب احتقان الأنف المزمن رائحة الفم الكريهة؟

إن الغدد الموجودة فى الأنف والحلق تنتج دائمًا مخاطًا، وهى مادة كثيفة ترطب وتنظف الأغشية الأنفية بينما تتخلص من المواد الغريبة المستنشقة، كما أنها تحارب الالتهابات عن طريق تدمير البكتيريا والفيروسات.

تم تصميم جسمك للتخلص من أى مخاط زائد فى أنفك، يمتزج المخاط مع اللعاب ويتقطر بشكل غير مؤلم أسفل الحلق، ومع ذلك عندما ينتج جسمك مخاطًا فائضًا أو أكثر سمكًا، يصبح ذلك أكثر وضوحًا، ويتراكم فى حلقك أو خلف أنفك، وهو ما يسمى "التنقيط الأنفى".

الحالات التى تسبب التنقيط الأنفى ورائحة الفم الكريهة

التنقيط الأنفى هو نزول الإفرازات من الأنف إلى الحلق، وهذا يسبب الرائحة الكريهة للفم، كما أن هناك حالات تسبب هذا الأمر، وبالتالى رائحة الفم الكريهة وهى:

- نزلات البرد أو الأنفلونزا.

- الحساسية.

- التهاب الجيوب الأنفية.

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- بعض الأدوية، بما فى ذلك أدوية ضغط الدم أو حبوب منع الحمل.

- انحراف الحاجز الأنفى.

كيف تتحقق مما إذا كان تنقيط الأنف يتسبب فى رائحة الفم الكريهة؟

هناك بعض العلامات التى ستشير إلى ما إذا كانت رائحة الفم الكريهة ناتجة عن التنقيط الأنفى:

- حاجة متكررة لمسح حلقك، عندما يستنزف المخاط من الجيوب الأنفية فإنه غالبا ما يجمع فى أعلى الحلق، ما يسبب فى تهيج.

- استمرار البلع أو الشعور بأن لديك تورم فى الحلق.

- التهاب الحلق المستمر الذى لا يتطور إلى مرض.

- صعوبة التنفس شائعة جدًا للأشخاص المصابين بالتنقيط الأنفى.

- يمكن أن يؤدى تراكم المخاط فى الأنف إلى صعوبة التنفس من خلال الأنف، فى حين أن التهاب الحلق والسعال يمكن أن يجعل التنفس عن طريق الفم صعبًا أيضًا.