شكرا لقرائتكم خبر عن دوام رمضان من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً للجهات الاتحادية والان مع التفاصيل

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ساعات عمل الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، وفقا لموقع 24.

يذكر أن مركز الفلك الدولي توقع بأن يكون يوم الإثنين 6 مايو (أيار) المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما ستقل ساعات الصيام لأول مرة منذ أربع سنوات عن 15 ساعة، حسب معايير الرؤية الفلكية في دولة الإمارات.