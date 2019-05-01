شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير جهاز لمساعدة الأطباء على اختيار الرئة المناسبة لعملية الزرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت «إدارة الأغذية والدواء» الأمريكية على جهاز «Xvivo» لمساعدة الأطباء على تحديد ما إذا كانت الرئتان مناسبتين لعملية الزرع.

ويمكن للجهاز أن يقوم مؤقتًا بتهوية وحفظ الأكسجين وحفظ المضخة من خلال الرئتين، مما يسمح لفريق الزرع بإجراء تقييم أكثر دقة لوظيفة الرئة.

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وقالت الإدارة الأمريكية إن الجهاز مُنح موافقة محدودة في عام 2014، مما قلص استخدامه إلى 8000 مريض كحد أقصى سنويًا، وتزيل الموافقة الجديدة تلك القيود.

وتبقى عملية زرع الرئة هي العلاج الوحيد المعتمد لمرض الرئة المتقدم، حيث يموت الكثير من الأشخاص أثناء انتظار توفر رئات المانحين.

وذكرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أن 15% في المتوسط من رئات المانحين مناسبة للزرع، وأنه تم إجراء حوالي 2530 عملية زراعة رئة في العام الماضي، بحسب إحصائيات الحكومة الأمريكية، وشملت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعا للجهاز مضاعفات الشعب الهوائية، والفشل التنفسي، والالتهابات.