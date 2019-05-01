شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج المكثف لضغط الدم لدى مرضى السكر يقلل الإصابة بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة دبلن الأيرلندية عن فائدة العلاج المكثف الذي يهدف إلى تقليل ضغط الدم إلى الحد الأدنى عند 130/80 أو أقل، لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

ويقول الباحثون إن هذا العلاج مهم، لأن ارتفاع ضغط الدم والسكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بعد دراسة البيانات الصحية لما يقرب من 11000 من مرضى السكري من النوع 2، والتي تم تجميعها على مدى أربع سنوات من 20 دولة.

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وعلى الرغم من أن التجربة أثبتت فعاليتها بشكل عام في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان العلاج المكثف قد ساعد المرضى البالغين المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم الذين لديهم قراءات ضغط الدم بالفعل أقل من 140/80 مليمتر زئبق، وتنص الإرشادات الحالية على أن الشخص يجب أن يبدأ العلاج المضاد لارتفاع ضغط الدم عند 130/80 مليمتر زئبق أو أعلى، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية.

ويعاني أكثر من 100 مليون من البالغين في الولايات المتحدة من مرض السكري، ويعاني أيضا ما يقرب من 75 مليون شخص من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لمراكز الأمراض والوقاية منها.

وشدد الباحثون على ضرورة أن يناقش المرضى -بمن فيهم المصابون بالسكري الذين تزيد مستويات ضغط الدم لديهم عن 130/80 في فحصين متتاليين- مع أطبائهم ما إذا كانوا بحاجة إلى تغيير في العلاج للوصول إلى معدل أقل.