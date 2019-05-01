شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأم لـ«جوجل» تعلن تنحي رئيسها التنفيذي نهاية يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «ألفابت» الأمريكية، وهي الشركة الأم لعملاق محركات البحث «جوجل»، الثلاثاء، أن رئيسها التنفيذي، إريك شميدت، سيتنحى عن منصبه بنهاية مدته المقررة يونيو المقبل.

أضافت «ألفابت»، حسبما ذكرت قناة «يورونيوز»، أن المدير المالي لشركة «جيلياد ساينسز» العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، روبن واشنطن، هو من سينضم حديثا إلى إدارتها.