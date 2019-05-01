شكرا لقرائتكم رئيس فنزويلا كان سيغادر.. لولا روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت على وشك الإقلاع به إلى كوبا ليعيش فيها منفيا إلا أن روسيا تدخلت ومنعته.

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