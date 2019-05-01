تشوه وجه فتاة أميركية بعد تناول شطيرة "برغر"

أثارت فتاة أميركية، ضجة على شبكة الإنترنت، بعد تشوه ملامحها، بفعل شطيرة "برغر"، حيث تناولت أماية إيفانز، البالغة من العمر 18 عامًا، برغر بقري، واستيقظت في حالة صدمة، عندما وجدت أن شفتيها منتفخة، وهو ما دفعها إلى زيارة المستشفى.

وتناولت أماية، من ولاية ميسيسيبي الأميركية، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، برغر ليلة الجمعة، وانتفخت شفتيها 3 أضعاف حجمها الطبيعي، وبدأت بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لشفتيها لمشاركة حالتها مع مستخدمي الإنترنت.

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وغردت أماية بصورة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، مع تعليق هو: "درس اليوم: التمسك بما تعرفه، قم بشراء الأشياء التي تشتريها دائما.. قد لا يؤلمك تجربة الأطعمة الجديدة، لكن ذلك ما حدث معها".

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وأحدثت تغريدة أماية ضجة كبرى، ونالت إعجاب 173 ألف شخص، وقالت الفتاة إن حجم شفتيها ازداد كل ساعة واستمر في التضخم واضطرت إلى زيارة الطبيب، مشيرة إلى أن أدوية الحساسية فشلت في علاج التورم، وانتهى بها الأمر إلى قضاء يومين في المستشفى للعلاج.

وأوضحت أماية إيفانز، أنها اشترت لحم البرغر من متجر مختلف عن متجرها المعتاد، لكنها الآن خرجت من المستشفى بعد عودة شفتيها إلى طبيعتها لكنها لا تزال تُعاني من بعض الورم في وجهها.

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