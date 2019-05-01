إليك مكملات طبيعية تُساعدّك على خفض ضغط الدم المرتفع

يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل تصلب الشرايين، إذا ترك دون علاج، كما أنه ليس من السهل اكتشافه، لأن أعراضه نادرًا ما تكون ملحوظة.

ويمكن أن تؤدي الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إلى زيادة خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية، ولكن يعد إتباع نظام غذائي صحي، أحد الطرق التي يمكن بها خفض أو منع ارتفاع ضغط الدم، وتوصي هيئة الصحة البريطانية "NHS" بتقليل كمية الملح في الطعام، مع الإكثار من تناول الفواكه والخضروات، كما ثبتت ثلاثة مكملات طبيعية، والتي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي أيضًا فعاليتها في خفض ضغط الدم المرتفع، وهي الثوم والكركديه وزيت السمك.

اقرأ أيضا:موقع طبي يحذر من مضاعفات قاتلة بسبب ارتفاع "ضغط الدم"

وأثبت مستخلص الثوم أنه يمكن استخدامه كعلاج ناجح قائم بذاته، بالإضافة إلى علاجات تقليدية لخفض ضغط الدم، ويمكن الاستمتاع بزهور الكركديه كشاي لذيذ، حيث تحتوى على مركبات أنثوسيانين الغنية والبوليفينول، والتي تعد من المركبات المفيدة للغاية للمساعدة في تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم، كما أثبتت العديد من الأبحاث، منذ فترة طويلة، فوائد زيت السمك لتحسين صحة القلب، وقد يُساعد ذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر من غيرهم.

واكتشفت بعض الأطعمة، التي تساعد على خفض ضغط الدم - واحد منها هو العدس، حيث يعد عنصرًا أساسيًا في العديد من النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر ممتاز للبروتين والألياف.

Advertisements

ووجد الباحثون الذين درسوا آثار النظام الغذائي الغني بالبقوليات بما في ذلك الفول والبازلاء والعدس والحمص على الفئران، انخفاض مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ، وكذلك انخفاض نسبة الكولسترول، ليس فقط بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، ففي دراسة أجريت عام 2015 ، وجد الباحثون أن شرب عصير البنجر الأحمر أدى إلى انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، بعد أن شربوا كوبًا واحدًا من العصير يوميًا لمدة أربعة أسابيع، كما لوحظت آثار إيجابية خلال 24 ساعة من تناول العصير.

وكان المشاركون الذين يشربون كوبًا واحدًا من عصير البنجر يوميًا، ينخفض متوسط ضغط الدم لديهم حوالي 8/4 ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق)، وأوضح الباحثون أن ارتفاع مستويات النترات غير العضوية في البنجر، يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وإلى جانب التغييرات في النظام الغذائي، يوصى بممارسة بعض التمارين الرياضية للمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع.

قد يهمك أيضا:مُكمّل "الذهب الأخضر" الغذائي يُمكنه خفض ضغط الدم

تعرَّف على أعراض ارتفاع ضغط الدم وكيفية العلاج منه