جرار يدهس إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا حتى الموت

دهس جرارٌ إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا حتى الموت، وذلك أثناء ركوبها الدراجة على الطريق الريفي في منطقة لوار.

ولقيت مورغان رولاند، البالغة من العمر ٢٢ عامًا، والتي فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لوار للعام ٢٠١٧، عندما انحرفت عن الطريق لتتجنّب الاصطدام بإحدى السيارات فتجاوزها الجرار وقام بدهسها.

وبحسب التقارير الواردة عن وسائل الإعلام المحلية؛ فإن دراجتها علقت بين الجرار ومقطورة كانت مسحوبة بواسطة الجرار وجسدها صار أسفل العجلات.

وكانت فرقة الأطفاء أول الواصلين لمكان الحادث وتم نقلها بمروحية إلى المشفى إلا أنه تم إعلان وفاتها فور وصولها.

وكانت رولاند، تتجوّل مع صديق لها عندما فاجأتها سيارة على جانب الطريق الذي كانوا فيه فانحرفا لتجنُّب الاصطدام بها، في نفس اللحظة قام الجرار بدهسها.

ولم يصب كل من سائق الجرار وصديقها بأي جروح، ولكنهما ظلّا في حالة رعب وصدمة جرّاء الحادث، والتي استدعت حصولهما على المساعدة الطبية.

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ونعت المدير العام لمسابقة ملكة جمال فرنسا، سيلفي تيلييه، الضحية الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت: "عندما يسرق القدر حياة امرأة شابة تبلغ من العمر ٢٢ عامًا ، فنحن لا يسعنا سوى أن نشعر بالأسى والحزن حيال ذلك".

كما نعتها أيضًا إدارة مكافحة الحرائق المحلية حيث كانت مورجان متطوعة لديهم، وأشاد بها رجال الإطفاء من جميع أنحاء فرنسا، عندما توالت تعليقاتهم على موقع "تويتر" التابع لإدارة الإطفاء المحلية.

وكانت رولاند مرشحة أيضًا في مسابقة ملكة جمال رون ألب للعام ٢٠١٨، والتي تعدُّ جزءًا من مسابقة ملكة جمال فرنسا.

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