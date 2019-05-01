شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت الخردل والكركم والزنجبيل لعلاج التهاب الأوتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأوتار من المشاكل الصحية الشائعة التى تسبب الألم الشديد، والأوتار هى الأربطة بين العظام والعضلات، ويمكن أن يصيب الالتهاب أى وتر، لكنه أكثر شيوعاً فى الكتف والركبة وكاحل القدمين، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت الخروع والكركم والزنجبيل لعلاج التهاب الأوتار، بحسب ما ذكر موقع "step to health".



علاج التهاب الاوتار

التهاب الأوتار يحدث عندما تصبح الأوتار ملتهبة، ومثل أى التهاب سوف تواجه الألم الشديد، ويحدث التهاب الأوتار غالبًا عندما تكون هناك حركة مبالغ فيها بشكل مفاجئ أو متكرر أو بذل الكثير من الجهد فى المنطقة المنطقة المصابة.

وعلاج التهاب الأوتار يكون فى البداية باللجوء إلى الراحة، حتى تلتئم الأنسجة المصابة، وتجنب الأنشطة التى تزيد من الألم مثل: الألعاب الرياضية والعمل الشاق، وهذا لا يعنى أنك يجب أن ترتاح مطلقًا ولا تفعل شيئًا، لأن هذا سيساهم فقط فى تصلب أو تيبس المنطقة.

إذا استطعت فحاول القيام بتمارين منخفضة التأثير لا تسبب ألمًا للوتر المتأثر أو قم بتحريك المفصل بالكامل وبرفق للحفاظ على مرونته.

وصفة زيت الخردل لعلاج التهاب الأوتار

يحتوى زيت الخردل على خصائص مضادة للالتهابات ويخفف الألم، كما يحتوى هذا الزيت على المغنيسيوم الذى يساعد فى علاج التهاب العضلات والأعصاب والأوتار.

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الطريقة:

- من أجل تخفيف التهاب الأوتار، قم بتدليك المنطقة المصابة بالكثير من زيت الخردل لمدة 20 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم.

الكركم

الكركم له خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات يمكن للكركم تخفيف الألم وتقليل التورم، يمكنك شرب كوب من الحليب الدافئ مع الكركم مرتين فى اليوم.



الزنجبيل

الزنجبيل

هو أحد مضادات الأكسدة القوية والمضادة للالتهابات التي سوف تساعدك على تخفيف الألم والالتهابات، وشفاء الأوتار المصابة ، واستعادة حركتها.

شرب ملعقتين من مسحوق الزنجبيل مرتين فى اليوم، سيكون فعال جدا لعلاج التهاب الأوتار.