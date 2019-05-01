لو اتخبطت فى دماغك.. أعراض تجعل صدمة الرأس خطيرة على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تعرض رأسك للارتطام أو الصدمة قد لا تهتم بالأمر وتنسى، لكن هناك أعراض معينة إذا ظهرت عليك بعد اصطدام رأسك، فهى علامة أن الأمر خطيراً وقد يؤثر على صحتك وحياتك، ومن بين هذه الأعراض فقدان الوعى، وفى هذا التقرير نتعرف على الأعراض التى تجعل صدمة الرأس خطيرة على صحتك، بحسب موقع "Net doctor".



صدمة الرأس

أعراض تجعل صدمة الرأس خطيرة على صحتك

كلما كانت صدمة الرأس صعبة كلما زاد احتمال حدوث ضرر، حيث أن أى صدمة بالرأس تغير طريقة عمل الدماغ، بما فى ذلك البصر أو السمع أو الكلام أو التفكير المعرفى، لذا إذا ظهرت أعراضاً معينة يجب أن تذهب للمستشفى للعناية الطبية.

وهناك نوعان رئيسيان لإصابات الرأس وهما:

ورم دموى

يستفيد الرأس وفروة الرأس من وفرة الدم والنزيف الذى يحدث تحت الجلد بعد أن يتسبب فى نتوء المنطقة وكدمات وتورم ما يعرف باسم ورم دموى.

ورم دموي بين الجمجمة

النزيف داخل وحول الدماغ، والمعروف باسم ورم دموا بين الجمجمة، هو أكثر خطورة، لأن هذا يضع الضغط على الدماغ نفسه.

تحدث إصابة الدماغ المنتشرة عندما يتحرك الدماغ داخل الجمجمة (أكثر شيوعًا فى حالة اهتزاز الرأس)، ما يؤدى إلى حدوث ضرر فى كل من المناطق التى يصاب فيها الدماغ بالجمجمةـ قد تحدث إصابة الدماغ المؤلمة بعد ضربة فى الرأس ويمكن تصنيفها على أنها خفيفة أو معتدلة أو شديدة.

ما هو ارتجاج المخ؟

على الرغم من أنه قد يكون خطيرًا إلا أن الارتجاج هو إصابة مؤقتة للمخ، وعادة ما يكون سببها نتوء أو ضربة فى الرأس.

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يحدث الارتجاج بعد أن تؤدى إصابة الدماغ الدماغية (TBI) إلى تغيير الطريقة التى يعمل بها الدماغ وتؤدى إلى تأثيرات مؤقتة مثل تغير مستويات الوعى والصداع والارتباك والتعب والدوار.

فى بعض الأحيان يمكن أن يسبب الارتجاج أيضًا فترات من فقدان الذاكرة وتأثير الرؤية، ويتم علاجها عادة بالراحة، واستخدام الثلج للحد من أى تورم والبقاء تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة للتأكد من أن الأعراض لا تزداد سوءًا.

أعراض إصابة الدماغ

بغض النظر عن كيفية حدوث إصابة فى الرأس، هناك أعراض محددة تشير إلى أنها أكثر خطورة، إذا واجهت أيًا من هذه الأمور، فاطلب الرعاية الطبية فى أسرع وقت ممكن.

- فقدان الوعى لفترة طويلة من الزمن.

- الارتباك.

- رؤية مشوهة.

- صداع مستمر أو متكرر.

- الشعور بالنعاس وعدم الاستجابة للحديث مع الآخرين.

- القىء أكثر من مرتين.

- ضعف الذراع والساق.