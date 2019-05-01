شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لآلام الكتف عند المرأة أبرزها حقيبة اليد الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكتفان أكثر المفاصل التى تستخدم فى الجسم، لكن الضغط عليهما أو استخدامهما بشكل خاطئ يسبب مشاكل وألم، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب الشائعة لألم الكتف عند المرأة بحسب ما ذكر موقع women health.

تعانى واحدة من كل أربع نساء تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 55 من آلام فى الكتف، وتشير دراسة أخرى إلى أنه فى مرحلة ما نحو 20% من النساء سوف يحدث لهن تمزق فى أربطة الكتف.



كتف

1 - هاتفك

عندما تنظرين فى شاشة الهاتف يضع رأسك أكثر من 25 كيلوجراما من الضغط على رقبتك - تقريب كتفيك للأمام وإضعاف عضلات الظهر والكتف الداعمة، بمرور الوقت، تصبح هذه العضلات ضعيفة وتبدأين فى الشكوى عند حمل أى شىء على كتفيك.

ويمكن إصلاح هذا الأمر بعمل تمرين الدمبل للكتف والرقبة لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات فى الأسبوع لمدة 10 أسابيع، حيث يؤدى إلى تقليل الألم وتحسين الوظيفة بشكل ملحوظ.

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الم الكتف

2 - الهرمونات

يؤثر هرمون الاستروجين على تخليق الكولاجين، ما يجعل مفاصل النساء سهلة الكسر والإصابة وبطيئة فى إصلاحها، وموانع الحمل الهرمونية قد تقلل بشكل كبير من خطر إصابة الأربطة، وفقًا لبحث فى مجلة العظام الطبية للطب الرياضى.

وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة فى أربطة الكتف فى المرحلة من الإباضة وحتى بداية الدورة الشهرية.

3 - حقيبة يدك

يحدث لأوتار الكتف تآكلا إذا لم يتم استخدامها، وكذلك وضع حملا أو ثقلا على كتف معين لفترة طويلة يسبب قلة تحريك هذا الكتف ويسبب الألم الشديد مع مرور الوقت وضعف فى العضلات، ويمكنك تخفيف حجم حقيبة يدك قدر المستطاع وتغيير طريقة ارتداء الحقيبة وتبديل الكتفين بين الحين والآخر.

4- حمالة الصدر

إذا كنت تستخدمين حمالة صدر غير مناسبة أو بمقاس أصغر أو أكبر، فهذا يؤثر على كتفيك، ما يؤدى إلى تشويه عضلات الكتفين ويسبب ألما شديدا فى الكتفين.