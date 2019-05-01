شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الحصبة أهمها سيلان الأنف وظهور بقع فى الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من الأمراض أهمها الحصبة التى أصابت آلاف من الأشخاص فى أمريكا، وحذرت من انتشارها منظمة الصحة العالمية.



أعراض الحصبة

ووفقاً للوقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، فتعتبر الحصبة من الأمراض المنتشرة حول العالم خصوصا بين الأطفال، وهو عبارة عن عدوى فيروسية فى الجهاز التنفسى ينتشر عن طريق المخاط واللعاب فمن الممكن أن تنتقل العدوى عند السعال أو العطس ، وقد تؤدى إلى الوفاة.

1: السعال المزمن والمستمر

2: ارتفاع شديد فى درجة الحرارة

3: احمرار لون العيون

4: ألم شديد فى العضلات والمفاصل

5: سيلان الأنف

6: التهاب الحلق

7: ظهور بقع بيضاء داخل الفم

8: انتشار الطفح الجلدى على أماكن متفرقة فى الجسم

9: حكة فى الصدر والظهر والفخد

وهناك بعض النصائح والعلاجات لمرض الحصبة وهى:

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اعراض الحصبة

1: قد يصف الطبيب بعض الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم.

2: الاهتمام بالطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه الطازجة.

3: عمل كمادات مياه باردة لخفض الحرارة.

4: الإكثار فى شرب السوائل خصوصا المياه والعصائر الطبيعية لترطيب الجسم.



اعراض الحصبة

5: تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على علاج الحصبة وتخفيف الأعراض.

6: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاختلاط المباشر لتجنب انتقال العدوى والفيروسات.

7: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والفم باستمرار.

8: الالتزام بالراحة التامة وعدم بذل مجهود.

وطرق الوقاية من الحصبة عن طريق أخذ اللقاح ضد المرض.

يتم فحص المريض عن طريق التحقق من الأعراض مثل البقع البيضاء فى الفم والحمى والسعال والتهاب الحلق والطفح الجلدى، وفى حال عدم التحقق من المرض قد يطلب الطبيب فحص الدم للتحقق من الفيروس.