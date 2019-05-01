شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للأزرق.. زوكربيرج يعلن أكبر تغيير في «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «فيس بوك»، الثلاثاء، خلال افتتاح مؤتمر مطوريها السنوي «F8»، عن تغييرات كبيرة ستجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع، ليشكل بيئة «أكثر دفئا» تقرب المستخدمين من بعضهم البعض، من خلال تفاعلات خاصة وآمنة، في أكبر تغيير يشهده موقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يمكن اعتباره مفاجأة، أوضح المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، أن عمليات إعادة التصميم ستكون إحدى أكثر عمليات إعادة التصميم المثيرة، إذ لن يبق اللون الأزرق مهيمنا على «فيس بوك».

وسيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلى يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارا باللون الأبيض.

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كما تحدث «زوكربيرج» عن رؤيته للخصوصية، وقال: «بالنسبة للكثيرين منا فإن القوة العظمى التي منحها الإنترنت لنا هي أن نكون على اتصال بالعالم كله في وقت واحد، ولكن اليوم هناك تحد جديد، وهو إيجاد مكانك الخاص في العالم. الخصوصية تمنحنا القدرة على أن نكون أنفسنا. إن المستقبل خاص، وهذا هو مستقبل خدماتنا»، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية.

ويسلط التصميم الجديد لتطبيق «فيس بوك» على الهواتف المحمولة الضوء على «المجموعات» التي ينضم إليها المستخدمون، إذ سيظهر «حائط منشورات» ​​مخصص لأنشطة أعضاء المجموعة، ليتابعوا أنشطة بعضهم البعض بصورة خاصة، ويتمكنوا من كتابة ما يريدون في بيئة تحظى بالخصوصية بعيدا عن بقية المستخدمين غير المشتركين.

وأشار «زوكربيرج» إلى أن هناك عشرات الملايين من المجموعات النشطة على «فيس بوك»، لافتا إلى أن أكثر من 400 مليون شخص على الموقع ينتمون إلى مجموعة «يجدونها ذات معنى».

وتسهل التحديثات الجديدة على مستخدمي «فيس بوك» اكتشاف مجموعات جديدة استنادا إلى اهتمامات المستخدمين، وستكون مجموعة ما على سبيل المثال قادرة على إرسال تنبيهات للمستخدمين في مجموعات أخرى مشابهة.