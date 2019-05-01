شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الجدرى .. المسكنات الحل الأمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجدرى من الأمراض المعدية التى يتعرض للإصابة بها الأطفال بشكل خاص، كما يتعرض بعض الكبار لها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على علاج الجدرى وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير أن هناك العديد من الأعراض المنتشرة والتى تشير إلى الإصابة بالجدرى، ومنها الطفح الجلدى الذى يصاحبه الحكة الشديدة وانتشار البثور الحمراء فى الجسم، ويحتاج المريض لفترة من 10 أيام إلى 15 يوم حتى التعافى.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجدرى هم الأطفال أقل من عمر السنتين، وأيضا الأطفال الأكبر سنا والبالغين، وأيضا الأشخاص الذين لم يصابون من قبل بالجدرى هم الأكثر عرضة للإصابة به، فعند إصابتك به مرة واحدة فى العمر لن تصاب به مرة أخرى، وأيضا الأشخاص الذين لم يتناولون التطعيم الخاص به، الجلوس مع أشخاص المصابين به وأنت لم تاخذ التطعيم أو لم تصاب به من الأمور التي تزيد فرص إصابتك به.

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وأضاف التقرير أن تنتقل عدوى الجدرى عن طريق التنفس أو لمس الأشياء التى لمسها الشخص المصاب، ولذا يجب الفصل عن الأشخاص المصابون تجنبا للإصابة به.

وعن أعراض الإصابة بالجدرى، قدمها التقرير، مؤكدا أنها تظهر بعد الإصابة بالفيروس بفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ويزداد الشخص المصاب بآلالم شديد فى الجسم، وارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم، والشعور بالتعب والإرهاق والاجهاد وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعى، والعصبية المفرطة، والصداع الشدشد الذى يصاحبه عدم الرغبة في تناول الطعام، مع ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى.

علاج الجدرى

وقدم التقرير العديد من العلاجات الخاصة بالجدرى، والتى تعتمد على التغذية الجيدة والغنية بجميع العناصر الغذائى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء بعض المسكنات لتسكين ألم الطفل، مع بعض الكريمات التى ينصح بدهنها لتجنب الإصابة والتعرض لأى آثار فى الجلد.