تعرفي على أسهل طريقة لإعداد فطيرة شم النسيم

بالتزامن مع قرب عيد شم النسيم ، نقدم طريقة عمل فطيرة شم النسيم حيث تعد الفطائر من أنواع المعجنات المحشوة الشهيّة واللذيذة، وهي أكثر شهرة وصنعا كما يفضلها الأطفال والكبار، سواء كانت فطائر حلوة أو فطائر مالحة.

المكونات:

فنجان صغير من السكر

2 ملعقة من الخميرة الفورية

2 كوب من الماء الفاتر

نصف كوب من الزيت النباتي

رشة من الملح

5 أكواب من الدقيق

2 ملعقة من بودرة الحليب

طريقة عمل فطيرة شم النسيم:



خلط كأسين من الدقيق والخميرة والسكر والماء الفاتر وبودرة الحليب والملح في وعاء ونخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة، ثم نتركها جانباً لمدة 10 دقائق ترتاح.

ثم نضيف لها باقي كمية الدقيق والزيت.

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نبدأ في تشكيل العجينة على شكل ظفائر أو على شكل دوائر بعد أن نحشوها بالحشوة المرغوب بها.

نرتب القطع في صينية ونضعها داخل الفرن حتى تنضج وتحمّر.

نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد قليلاً ثم نضع داخل فتحاتها البيض الملون ونقدمها خلال إفطار شم النسيم..وبالهنا والشفا

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