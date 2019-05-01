"أيس كريم بصوص الرنجة" أحدث مثلجات شم النسيم

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بأعياد الربيع، ومن الطقوس المعروفة عند المصريين هي تناول الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، ولكن ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث تقاليع شم النسيم وهي «أيس كريم بصوص الرنجة » لتثير حالة من السخرية والجدل، فالبعض قام بتأيد هذه الفكرة وشكلها الجذاب والأخر لم يعترف بها.

قامت احدي المحلات المتخصصة في بيع العصائر والمثلجات بعرض نوع جديد من "الأيس كريم" بصوص الرنجة، ليصبح "الأيس كريم" الأغرب في تاريخ المثلجات، وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.

وعُقب وضع هذه الصورة على «الفيسبوك» نالت العديد من الانتقادات والسخرية، وطالاب البعض بتطوير نكهة الايس كريم إلى الممبار والكوارع.

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