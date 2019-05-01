شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار جفاف الجسم وتأثيره على الصحة منها فقدان التركيز والصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الجسم حالة تحدث عندما يفقد الفرد الكثير من السوائل، بحيث لا يتمكن الجسم من العمل بشكل طبيعى ويطور علامات وأعراض بسبب فقدان السوائل، والجفاف له أضرار وتأثيرات على صحة الجسم، بحسب ما ذكر موقعى "emedicine health" و"noble beverages"، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار جفاف الجسم.

الجفاف يعنى عادة أن الشخص قد فقد ما يكفى من السوائل بحيث يبدأ الجسم فى فقدان قدرته على العمل بشكل طبيعى ثم يبدأ فى إنتاج الأعراض المتعلقة بفقدان السوائل، وعلى الرغم من أن الرضع والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف إلا أن العديد من البالغين خاصة كبار السن لديهم عوامل خطر كبيرة.



اضرار جفاف الجسم ما هى

اضرار جفاف الجسم

الشخص البالغ يفقد أكثر من 2.5 لتر من الماء يومياً، ويمكن أن نفقد نحو 0.5 لتر أثناء التنفس و0.5 لتر عند التعرق فى بيئة معتدلة (هذا يزيد بشكل كبير فى الطقس الحار أو فى الغرف الساخنة أو عند التمرين) ونحو 1- 1.5 لتر خلال التبول.

يمكن أن تسبب قطرة مقدارها 2% فقط من مياه الجسم المشاكل التالية:

- الصداع.

- فقدان الذاكرة على المدى القصير.

- فقدان التركيز.

- النوم.

- جفاف الجلد.

- ضعف الادراك.

- مشاكل فى الجهاز الهضمى (الإمساك).

إذا لم يتم علاج الجفاف الخفيف يمكن أن تحدث الصدمة والغيبوبة والموت، إذا لم تتم عملية تجديد السوائل فى الجسم.

إن العطش رغم كونه مؤشراً على حدوث الجفاف، هو نظام للإنذار المبكر، فإذا كنت تشعر بالعطش، فأنت تعانى بالفعل من الجفاف المعتدل ومن الأعراض الشائعة الأخرى وعلامات الجفاف ما يلى:

- جفاف الفم.

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- قلة التبول أو لون البول الداكن.

- العيون الغائرة.

- انتفاخ العيون والجلد المتجعد.

- الضعف العام.

- ضغط الدم المنخفض.

والطريقة الوحيدة لعلاج الجفاف هو التأكد من شرب ما لا يقل عن 2 لتر، أو ثمانية أكواب من الماء، يتم استهلاكها يوميًا، حيث يساعد شرب هذه الكمية من الماء في مواجهة آثار الجفاف.



اضرار جفاف الجسم

متى يجب أن تطلب الرعاية الطبية العاجلة فى حالة الجفاف؟

يجب الاتصال بطبيبك أو الذهاب لأحد أقسام الطوارئ بالمستشفيات إذا كان الشخص المصاب يعاني من الأعراض التالية:

- القىء المستمر لأكثر من يوم.

- حمى تزيد عن 38.3 درجة مئوية.

- الإسهال لأكثر من يومين.

- فقدان الوزن.

- انخفاض إنتاج البول.

- الضعف.

- صداع الرأس.

- صعوبة في التنفس.

- ألم فى الصدر أو البطن.

- الإغماء.