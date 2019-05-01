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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البسلة واحدة من أبرز أنواع الخضروات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، ووفقا لما ذكره موقع stylecraze فأن هناك فوائد عديدة لتناول البسلة وهى..



البسلة

فوائد البسلة على صحة الجسم

1: تحتوى البسلة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض.

2: تعمل على تحسين صحة العظام والعضلات ويحميها من الهشاشة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

3: تعمل على إبطاء عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول ما يساعد على إنقاص الوزن.

4: تساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم والوقاية من الغيبوبة والمشاكل التى يتعرض لها مرضى السكر.

5: تحمى الجهاز الهضمى من الإصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان القولون والأمعاء.

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بسلة

6: تحتوى البسلة على بعض الخصائص والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها وخصوصا عند كبار السن.

7: تعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الجسم .

8: تحتوى البسلة على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على الحد من الشيخوخة وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

9: تحتوى البسلة على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع والحبوب والمشاكل التى تتعرض لها.

10: تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف.