انت الان تتابع موضوع فوائد ورق الاراك للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يوجد عدد كبير من النباتات لطبية، وهي نوع من النباتات التي لها استخدامات علاجية، حيث أنها تحتوي على مكونات دوائية أو طبية مما يجعل لها القدرة على علاج بعض الأمراض، وبالملاحظة يمكننا أن نذكر بأن أغلب الأدوية المعروفة تعود في الأساس إلى أصل عشبي، سواء كان باستخدام خلاصة النبات أو عمل تركيبات كيميائية مشابهة لمستخلصات النباتات ومن هذه النباتات نبات الاراك.

ما هو نبات الاراك

اسمه العلمي سالفادورا بيرسيكا والأراك من النباتات المعمرة التي تكون دائمة الخضرة، كما يتمتع هذا البنات بطعم ورائحة طيبة وتجده ضاربًا بجذوره في الأرض، وتظهر زهوره بلون أصفر، أما ثماره فتنمو في شكل يشبه عناقيد العنب ذات لون أخضر في البداية ثم تأخذ اللون الأحمر وعندما تنضج تلك الثمار يتحول لونها إلى اللون الأسود وهى صالحة للأكل إلا أن طعمها يمكن أن يكون لازع.

يتغذى على هذا النبات الذي ينبت في وديان تهامة كل من الحيوانات والبشر والطيور، وعندما تتغذى الحيوانات على نبات الاراك فإن لبنها يكون ذو رائحة طيبة.

خصائص الاراك

أنسب الأجواء لنمو شجرة الاراك هي المناطق الاستوائية لذا نجده يكثر في الأماكن الحارة والاستوائية وأودية الصحاري وكذلك ضفاف الأنهار ومناطق السافانا والجبال ولكن بنسبة قليلة وبشكل عام يعتبر الموطن الأصلي له منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يوجد نبات الاراك بكثرة في صحراء أبها وجيزان وسيناء وصعيد مصر والسودان وإيران وشرق الهند وباكستان

ما الأجزاء التي يتم استخدمها في شجر الاراك

يتم استخدام كل أجزاء شجرة الاراك لأنواع متعددة فمثلًا الأوراق يتم استخدامها طازجة في السلطات ليتناولها الإنسان كما يمكن أن يتغذى عليها الحيوانات والطيور إلى جانب الاستخدامات الطبية القديمة لها، أما الزهور التي تتفتح في النبات فهى عشب جيد للاستخدام كمسهل وملين طبيعي، والثمار التي تشبه عناقيد العنب فيتم تناولها طازجة أو مجففة، والخشب الناتج من الشجيرات فيمكن استخدامه كنوع من الحطب أو علف للحيوانات، أما الاستخدام الأكثر شيوعًا هو اتخاذ عيدان السواك الخاصة بتنظيف الأسنان من جذور النبات وأغصانه ولكن بالأخص الجذور، كما أن بذورها يمكن أن تستخرج منها زيوت التنظيف.

فوائد الاراك

للتعرف على فوائد الاراك دعونا نتعرف على مكوناته التي أتت منها فوائده فالأراك يتكون من قلوريدات أهمها مركب سلفارورين وتراي ميثايل أمين ونسبة عالية من الكلوريد والفلوريد والسيليكا، والكبريت، وفيتامين ج، إلى جانب القليل من المكونات الصابونية والعفص والفلافونيدات كما يحتوي على كميات كبيرة من السيتوسترول ومن المواد الراتنجية.

أما فوائد الاراك فيمكن سردها في النقاط التالية:

يمنع نمو البكتيريا في الفم.

العمل على تقوية الشعيرات الدموية التي تقوم بعملية تغذية اللثة مما يعمل على تقويتها وحمايتها من الالتهابات.

يعمل على تبييض الأسنان والتخلص من التلكسات أو طبقات الجير التي تتكون على الأسنان.

تنظيف الأسنان وتقويتها وتنقيتها مع اللثة من أي بقايا للجراثيم.

تعمل ثمار الاراك والتي تعرف باسم الكباث على تقوية المعدة وتعزيز عملية الهضم.

Advertisements

تساعد ثمار الاراك في عملية طرد البلغم وتحسن من آلام الظهر.

تناول مسحوق الكباث أو مسحوق ثمار الاراك يساعد على إدرار البول وتنقية المثانة والتخلص من حالات الإسهال.

يساعد منقوع الاراك في تنقية الأمعاء من البكتيريا وطرد الديدان.

فرشاة أسنان طبيعية أكثر رقة على الأسنان واللثة، حيث تتكون من ألياف لينة ذات رائحة طيبة لا تخدش اللثة ولا الأسنان، وتكسب الفم رائحة عطرة.

استخدامات ورق الاراك للجنس

رغم كل ما ثبت عن فوائد الاراك أو السواك كمطهر سواء للفم أو الأمعاء والعمل إكساب الفم درجة عالية من الصحة وقوة الأسنان واللثة وكذلك إكساب الفم رائحة طيبة، وكذلك فأن تناول مستخلصات الأوراق يعمل على المساعدة في علاج أنواع مختلفة من الأمراض منها:

مشاكل الأنف والسيلان.

الجرب.

الاسقربوط.

وبعض الأمراض الجلدية حيث تحتوي الأوراق على الخواص الطينية المطهرة والمضادات للفطريات والبكتيريا.

التخفيف من آلام المفاصل.

تسكين وجع الأسنان.

كما أنه يستخدم كملطف للجسم بشكل عام ومنشط.

إلا أنه من الناحية الجنسية فقد أثبتت الأبحاث أن تناول مستخلصات أوراق الاراك بشكل أكبر من اللازم له تأثير سئ على الجهاز التناسلي وبالتالي على العملية الجنسية، إذ تؤثر على خصوبة النساء والذكور بشكل خاص إذ تؤثر على إنتاج هرمون التستوستيرون.

ذلك على عكس العصير المحضر من ثمار النبات حيث يتم استخدامه كمنشط عام للجسم، ويعمل على تقوية الرغبة الجنسية، ولكن بشرط أن يتم تحضيره من الثمار الطازجة.

الاراك فوائده الأساسية هي في عملية التطهير والتنقية للفم والمعدة والمثانة وبشكل عام الجهاز الهضمي والبولي، حيث يعمل على تعزيز عملهما مما يساعد على تنقية الجسم والعمل على تقويته مما يحسن من عمل وظائف باقي أجهزة الجسم بشكل عام مما يؤثر ولو بشكل غير مباشر على العملية الجنسية حتى أنه حاليًا اصبح مستخلص المسواك يدخل في العديد من أنواع معجون الأسنان الذي يتمتع بالجودة العالية، ولكن كما قال المثل “إن زاد الشئ عن حده انقلب إلى ضده” لذا يجب الحذر عند استخدام أي نوع من الأعشاب الطبية وبخاصة أوراق الاراك أو مستخلصاتها وبذلك تحصل على الفائدة المرجوة من الاراك وتتجنب الآثار التي تعد نوعًا ما سمية على الجسم.