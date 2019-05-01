انت الان تتابع موضوع فوائد المليسا – المليسة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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المليسا أو بلسم الليمون هو نبات عشبي ذو رائحة تشبه الليمون وهو ينتمي لنفس عائلة النعناع ، وينمو هذا البات في مناطق أووربا وشمال إفريقيا وغرب آسيا كموطن أصلي له ، ولكن يمكن أيضًا زراعته في مختلف أنحاء العالم ، وعادة ما يستخدم هذا العشب في وصفات لتحسين المزاج والوظائف الإدراكية ، ولكن فوائد هذا العشب أكثر من ذلك بكثير .
تساعد في تقليل التوتر
يساعد نبات الليسا في تخفيف أعراض التوتر ويساعد أيضًا على الاسترخاء وتحسين المزاج ، وقد وجدت دراسة تم إجراؤها عام 2004 أن تناول بلسم الليمون قد ساعد في تقليل الاضطرابات المزاجية السلبية الناتجة عن الإجهاد النفسي ، وقد أبلغ الأشخاص المشاركون في الدراسة أنهم قد شعروا بهدوء متزايد وقلة حالة اليقظة لديهم بعد تناوله .
طريقة الاستخدام : للتقليل من حالة التوتر ، يتم تناول 300 ملليجرام من المليسا على شكل كبسولات مرتين يوميًا ، ويمكن أن تتناول 600 ملج مرة واحدة إذا كنت مصاب بالتوتر الشديد .
تساعد في تعزيز القدرة المعرفية
تمإجراء دراسة في عام 2004 تهدف لدراسة تأثير المليسا على الوظيفة الإدراكية للإنسان ،وطلب من المشاركين في الدراسة القيام بمهام تحتاج لإدراك وتركيز مثل الرياضيات ، وتشير النتائج إلى أن المشاركين في الدراسة الين تناولوا المليسا قد كان أداؤهم أفضل من الأخرين .
وقد وجد أن الجمع بين المليسا ونظام غذائي معين له تأثير على معدل امتصاص المليسا يزيد من فاعليتها .
طريقة الاستخدام : يتم تناول 300 إلى 600 ملج من المليسا ثلاث مرات في اليوم لتحسين التركيز .
ستساعد في تخفيف الأرق واضطرابات النوم
يمكن الجمع بين المليسا وعشبة حشيشة الهر للمساعدة في التخفيف من من اضطرابات النوم والأرق ، حيث وجد الباحثون في إحدى الدراسات التي تم إجراؤها عام 2006 م ، أن الأطفال الذين قد تناولوا جرعة من هذين العشبين قد تحسنت قدرتهم على النوم بمعدل 70 إلى 80 % ، وقد وجد الباحثون أن عشبة المليسا تعتبرعلاج ممتاز لمشكلة الأرق .
طريقة الاستخدام : للتخلص من الأرق يتم شرب كوب من عشبة حشيشة الهر المنقوعة مع المليسا قبل النوم يوميًا .
تساعد في علاج القروح الباردة
يمكنك استخدام عشبة المليسا لتطبيقها موضعيًا للتخلص من الالتهابات ، فقد تم إجراء دراسة عام 1999 لدراسة أثر المليسا على الالتهاب ، كما تم استخدام داء وهمي ، وقام المشاركون بالبحث باستخدام كريم مصنوع من المليسا وبعضهم استخدم الكريم الوهمي ، وقد وجدت الدراسة أن الذين استخدوا كريم المليسا قد تماثلوا للشفاء بشكل أسرع ممن استخدموا الدواء الوهمي .
طريقة الاستخدام : يتم وضع كريم مستخلص المليسا على المناطق المصابة بالتقرحات عدة مرات يوميًا ، ولكن يفضل أن تختبر هذا الدواء على منطقة صغيرة من اليد ، قبل وضعها على الجرح ، فإذا لم يحدث أي تهيج أو احمرار أو حكة في موضع التطبيق فهي آمنة للاستخدام .
تساعد في تخفيف عسر الهضم
إذا كنت تعاني من آلام متكررة في البطن ، فقد تكون المليسا مفيدة لتحسين عملية الهضم لديك وتقليل آلام البطن ، فقد قامت دراسة في عام 2010م بدراسة آثار بلسم الليمون على مشكلة عسر الهضم ، فقد قام بعض المشاركون بتناول الحلوى التي تحتوي على المليسا بعد تناول الطعام ، وتناول البعض حلوى عادية بعد الطعام ، وقد وجدت النتائج أن من تناولوا المليسا قد تحسنت حالة الهضم لديهم .
طريقة الاستخدام : يتم إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق بلسم الليمون إلى وعاء من الآيس كريم واستمتع بتناوله .
يمكن أن تساعد في تقليل الغثيان
يساعد بلسم الليمون على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي بما فيها الشعور بالغثيان ، فقد نظرت العديد من الدراسات في فائدة عشب المليسه على تقليل الغثيان ووجدت نتائج واعدة .
الطريقة : يتم شرب كوب من شاي المليسا عند بداية الشعور بالغثيان وسوف تتحسن الأعراض .
تساعد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية
هناك مجموعة من الأبحاث التي تم إجراؤها على تأثير عشبة المليسا على الفتيات اللاتي يعانين من آلام عسر الطمث ، وقد وجدت تلك الدراسات أن هذا العشب يساعد في تقليل التقلصات بدرجة كبيرة .
الطريقة : يتم تناول 1200 ملج من المليسا بشكل يومي للحصول على نتائج جيدة في تخفيف آلام الدورة الشهرية .
تساعد في تخفيف آلام الأسنان
إن عشبة المليسا ذات خصائص مسكنة للألم ، وهذا يجعلها خيار مثالي لتخفيف آلام الأسنان .
الطريقة : يتم استخدام قطعة قطن نظيفة لنقعها في زيت المليسا ويتم تطبيقه على المنطقة التي تسبب الألم في الأسنان ، كما يمكن تخفيف الزيت باستخدام زيت ناقل مثل زيت الجوجوبا .
تساعد في تخفيف الصداع
قد يكون بلسم الليمون مفيد في تخفيف الصداع المتكرر وخاصة الصداع الناتج عن الإجهاد ، حيث أنها تساعد على تخفيف التوتر واسترخاء العضلات .
طريقة الاستخدام : إذا كنت تعاني من الصداع المتكرر فيمكنك استخدام مكملات تحتوي على 300 لج من المليسا لمدة 3 مرات يوميًا ، مما يساعد في تخفيف الصداع .
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