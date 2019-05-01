كوب من هذا الشاي يساعد على علاج انتفاخ البطن وسوء الهضم

يحتاج الكثيرون إلى تناول المشروبات الهاضمة بين الإفطار والسحور للتقليل من الشعور بالانتفاخ وسوء الهضم، إليك أفضل مشروب يمكن تناوله لهضم أفضل هو وكوب من الشاي بالنعناع؛ فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية .

تخفيف الوزن.. في حين أن بعض الناس يشككون في أن الشاي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن إلا أن تناوله جنبًا إلى جنب مع نظام التمرينات المنتظمة سيساعدك على خسارة الوزن، وهضم أفضل بفضل خصائص كل من الشاي الأخضر والنعناع.

-تخفيف عسر الهضم والانتفاخ.. يساعد النعناع على تخفيف انتفاخ البطن والهضم وتهدئة عضلات المعدة مع تحسين تدفق الصفراء. وبالتالي هضم الدهون في الجسم بطريقة أكثر كفاءة.

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- الغثيان.. يحدث للكثيرين خاصة الحوامل بعض الغثيان في رمضان، فما عليهم سوى تناول كوب من هذا الشاي. وهذا يساعد على منع الغثيان وتهدئة المعدة.

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- الاسترخاء.. تساعد الخصائص المهدئة في النعناع على تهدئة الجسم وتخفيف التوتر الذي يصاحب الأيام الأولى من رمضان.

- محاربة الصداع.. الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في رمضان، يمكن علاجه عن طريق شرب هذا الشاي. سواء كنت تعانين من صداع مرتبط بالكافيين، أو كنت تعانين من الصداع النصفي، فإن شرب هذا الشاي من شأنه أن يساعدك على تهدئتك والتخلص من الصداع في رمضان.