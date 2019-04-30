ماذا يقصدُ طفلكِ بتغيير ملامح وجهه عند إطعامه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشكل مرحلة الفطام مهمّة صعبة لكلّ أمّ، إلا أنّ الخبراء كشفوا، أنّ المشكلة الأساسيّة، تكمن في عدم فهم تعبيرات الأطفال عند إطعامهم، حيث وجدوا أنّ 53 % من الأمّهات أساءوا فهم تعبيرات أطفالهم في مرحلة الفطام، وعند إطعامهم.

لذا، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تعاون خبراء شركة أغذية الأطفال "بيكولو"، مع خبير علم النّفس "كاسبر أديمان"، لتفسير تعبيرات طفلكِ عند إطعامه، لفهم ما يعنيه.

تجعيد الأنف

يوضّح الخبراء، أنّ فعل طفلكِ لهذا التعبير بعد تناوله جزء من الطّعام، عادة ما يكون علامة على كراهية، أو رفض طفيف للطعام، ومع ذلك، يوصي الخبراء بتجربة إطعام طفلكِ مرّة أخرى.

إغماض العينين نصف إغماضه

تعبير آخر، يشير إلى رفض طفلكِ لأيّ طعام تقدمينه له، ولكن وفقًا للخبراء، ليس عليكِ أخذ ذلك التعبير بجديّة، ولا تستسلمي في محاولة إطعامه.

خفض الحواجب

دائمًا ما يُساء فهم ذلك التعبير، على أنّه يشير إلى أنّ الطفل لا يحبّ الطّعام الذي تقدّميه له، ولكنّ الخبراء يوضّحون، أنّ هذا التعبير يعني أنّ طفلكِ يحاول التفكير بشأن ذلك الطّعام، وأنّ النّكهة الجديدة محيرة بعض الشّيء بالنّسبة له.

رفع الكتفين وزمّ الشّفتين

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سواء كان الطّعام يتميّز بنكهة مالحة، أو حلوة، هذان النوعان من الأطعمة، يعدّان من أكثر الأنواع، التي تستقطب انتباه الأطفال، وردود فعل إيجابيّة منهم، مثل هذا التعبير الذي يرفع فيه الطّفل كتفيه ويزمّ شفتيه.

فتح الفم

وفقًا للخبراء، تشير حركة الفم المفتوح، كما هو واضح بالصّورة، أنّ طفلك يأكل شيئًا مرًا، ولكنّ ذلك لا يعني دائمًا، أنّه يكره الطعام.

تعبير أنّ الطّعام حامض

يُعدّ ذلك التعبير شائعًا للغاية بين الأطفال، والذي يكون ردّ فعل عند تناول شيء حامض. وفي حين أنّ طفلكِ قد لا يكون كارهًا لتلك النّكهة، إلا أنّه عليكِ عدم إجبار طفلكِ على تناول ذلك الطّعام الحامض إذا رفض.

نظرة الحيرة

تشير نظرة الحيرة، مثل الواضحة بالصّورة، إلى أنّ طفلكِ يحاول معرفة ماهيّة وطبيعة طعامه.

ويوضّح "كاسبر" أنّ تعلّم تفسير تعبيرات وجه الطفل عند إطعامه، وتقديم له أطعمة جديدة، وأنواع مختلفة، سيجعل عمليّه إطعامه أكثر سهولة لكليكما.