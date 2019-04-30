شكرا لقرائتكم خبر عن عكس تصورك.. "بطارخ الرنجة بتقلل الكوليسترول مش بتعليه وهتحافظ على قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطارخ الرنجة لها العديد من العشاق، فهي تتميز بالطعم الرائع والخلاب لدي الكثيرون، وخلال الاحتفال بشم النسيم، نجد بعض الأشخاص الذين يتناولها بكثرة وذلك لشقهم لها، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائد تناولها، وذلك وفقا لموقع "draxe".



فوائد البطارخ

أكد التقرير، ان بطارخ الرنجة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة، كالبروتين والأوميجا3 وفيتامين ب ود، نسبة جيدة من الحديد والكالسيوم، وهذا ما يجعل تناولها مهم لصحة الإنسان، ولكن دون الإفراط في تناولها.

فوائد بطارخ الرنجة

وقدم التقرير، فوائد تناول بطارخ الرنجة، ومنها:

-نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من البوتاسيوم، فهذا يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في القلب، ولكن دون الافراط في تناولها.

- تعد مهمة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، فتناولك لها يعمل علي تنظيم نسبته.

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بالطارخ

- تعمل علي الحد والتقليل من مشاكل العظام أو المفاصل وذلك يرجع لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

-تحد من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

-تعمل على تنشيط خلايا المخ والجسم أجميع وذلك بسبب احتوائها علي فيتامين ب ود.

- تعد غذاء جيد للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من الحديد.