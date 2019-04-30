انت الان تتابع موضوع علامات تدل على وجود الديدان في البطن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تنشأ أعراض الطفيليات المعوية بسبب تناول البيض وفضلات هذه الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة أو اللحوم النيئة أو الأسطح القذرة والتي تدخل في الأمعاء مسببة أعراضًا مثل الانتفاخ وآلام في البطن أو الحكة في فتحة الشرج

يعد وجود الطفيليات أكثر شيوعًا عند الأطفال؛ لأن لديهم جهازًا مناعيًا في مرحلة النمو وتلامس أكبر مع الأرض والأوساخ، ووضع أيديهم في أفواههم واستيعاب الكائنات الحية الدقيقة.

الاعراض الشائعة لديدان البطن

لمعرفة ما إذا كان لديك طفيليات معوية ، هناك بعض الأسئلة التي إذا كانت إجابتها صحيحة سيكون عليك الخضوع للفحص فوراً:

ألم البطن المستمر

تورم البطن أو الغازات الزائدة

كثرة التعب دون سبب واضح

الحكة في الشرج

فترات الإسهال تتخللها الإمساك

وجود بقع بيضاء صغيرة في البراز

فقدان الوزن دون سبب واضح

تغيرات الشهية مع ارتفاع أو انخفاض الشهية

براز بلون داكن جداً

الأعراض الاصابة بديدان في البطن

اضطرابات النوم الناجمة عن الطفيليات

كما يعلم الكثيرون بالفعل يمكن أن ترتبط اضطرابات النوم بالعديد من الحالات البدنية أو العاطفية التي تؤثر بشكل مباشر على انخفاض معدل النوم ولكن على الرغم من أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تفسرها، إلا أنها تستحق التفكير في الطفيليات حيث يمكن أن تكون هذه هي الأسباب التالية:

سلس البول (التبول اللاإرادي)

اضطراب النوم

الضغط على الأسنان أثناء النوم.

الأرق.

مشاكل الجلد

كثير من الحالات التي تصيب الجسم تميل إلى التأثير على مظهر الجلد وتسبب تغيرات مختلفة، عندما تقوم الطفيليات بعملها وتتكاثر بشكل كبير من الشائع أن تظهر عليك أعراض مثل:

قرحة الجلد.

الجلد الجاف

الحب والبثور.

الأكزيما.

التعب والإرهاق

هذه الكائنات تسلب الطاقات من الجسم وتسبب نوبات قوية من التعب والاكتئاب وشعور قوي بالإرهاق الذي يمنع الحياة الطبيعية.

متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي هي حالة تتضمن أعراضًا مثل ألم البطن والانتفاخ والإمساك.

على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن سبب محدد لشرح ذلك، إلا أنه يعتقد في كثير من الحالات أنه يمكن أن يكون له علاقة قوية بوجود الطفيليات.

مشاكل في الجهاز الهضمي

تسبب هذه الكائنات بعض الأضرار في الغشاء المخاطي في الأمعاء، والتي تتمثل مسؤوليتها في امتصاص العناصر الغذائية من الغذاء لعملية هضمية كاملة، ، ويحدث البدء في معاناة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل:

الحساسية وعدم تحمل الطعام.

التهاب البطن

آلام في المعدة المتكررة.

صعوبات الهضم

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التهابات بالجسم

يمكن أن يؤدي وجود الطفيليات في الكائن الحي إلى التطور المفرط للعملية الالتهابية لأنسجة الجسم ، ويؤدي إلى أمراض تعرف مثل:

التهاب المفاصل.

ألم في الصدر

تشنجات العضلات.

خدر اليدين والقدمين.

ألم في القلب

ألم في السرة.

نقص وزن الجسم

فقدان الوزن دون سبب واضح يمكن أن يعتبره الكثيرون فائدة؛ ومع ذلك مع هذا قد يكون هناك مشكلة خطيرة تسببها الطفيليات، غالبًا ما تمنع هذه العناصر امتصاص المواد الغذائية بشكل صحيح، نتيجة لذلك فإنها تنمو بشكل أسرع وتحدث خللاً في الصحة يمكن أن يكون ضارًا، وبالمثل فإنها تولد شعوراً بالجوع الذي لا يمكن السيطرة عليه ويمكن أن يسبب ما يعرف بالسمنة الطويلة الأمد.

الخلل العقلي

عندما تغزو هذه العوامل الممرضة للجسم فإنها يمكن أن تؤثر على العمليات العقلية، وكذلك على عمل الجهاز العصبي، من بين العلامات التي يمكن تجربتها ما يلي:

القلق والتوتر

الاكتئاب.

العصبية.

التغييرات المزاجية

فقدان الذاكرة

مشاكل في الجهاز التناسلي

في كثير من الحالات تكون هذه الطفيليات هي المسؤولة عن مشاكل مختلفة في الجهاز التناسلي والبولي التي تؤثر في كثير من الأحيان على الأشخاص بين الأكثر شيوعا هي:

مشاكل في الحيض

مشاكل البروستاتا

احتباس السوائل

الالتهابات المتكررة في المسالك البولية.

كيف تقضي على الطفيليات ؟

عند ظهور أعراض هجوم هذه الطفيليات، فمن الأفضل استشارة الطبيب لدراسة الحالة وتلقي العلاج المناسب، فمن الضروري تجنب استهلاك السكريات والأطعمة المصنعة والجاهزة، وبدلاً من ذلك يجب عليك زيادة تناول الألياف وهي مادة غذائية تدعم القضاء على الطفيليات.

أفضل علاج للطفيليات المعوية يتم عن طريق تناول الأدوية المضادة للطفيليات.

من المهم أيضًا اعتماد تدابير النظافة والوقاية لتجنب انتقالها إلى أشخاص آخرين، لذلك من المهم أن تغسل يديك جيدًا بعد الذهاب إلى الحمام وقبل إعداد الطعام، وتجنب استهلاك الماء والأطعمة التي من المحتمل أن تكون ملوثة، والحفاظ على الأظافر قصيرة وطهي اللحوم جيدًا

أطعمة اعلاج ديدان البطن

من ناحية أخرى يمكن تضمين بعض الأطعمة الجيدة في النظام الغذائي اليومي لمكافحتها ، مثل:

زيت جوز الهند

بذور اليقطين.

الألوة فيرا

البابايا.

الزنجبيل.

الأناناس.

اللفت.

بذور الرمان.

في أي حال من الضروري إيلاء اهتمام وثيق للأعراض المذكورة لأنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنعها من التأثير على الصحة.