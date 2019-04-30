انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في الشاورما و اضرارها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الشاورما تعتبر من الأكلات السريعة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وهي سريعة التحضير ويتم شرائها من المحلات الخاصة بالطعام لأنها تكون ذات طعم ونكهة مميزة، وهي يتم وضع عليها العديد من الصوصات والتي منها اليوم والخس ويتم وضعها في الخبز العربي أما السوري ومن الممكن أن يتم الأختيار من بين شاورما اللحم أو الدجاج ويتم وضع عليها البطاطس المقلية فهي تعطيها طعم مميز أكثر.

وسوف نقدم لكم اليوم السعرات الحرارية التي توجد في الشاورما وأضرارها وهذا لجميع الأشخاص الذين يحبون تناول الشاورما ويريدون دائماً تناولها من بين العديد من الوصفات السريعة التي يحبها الكثير من الأشخاص طوال الوقت.

أصل طبق الشاورما

تعتبر الشاورما من أهم الأطباق الاساسية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم وهي المفضلة عند الكثير من الأشخاص وهذا نظراً إلى أنها من ألذ الأطباق وهي تحضر بشكل وامكانيات مميزة والعديد من أنواع اللحوم مثل لحم الدجاج ولحم البقر ولحم الضأن وفي العادة مما يتم تقديمها مع الكثير من المقبلات التي منها السلطة والخبز والبطاطس المقلية.

وتعد من أهم الأطباق التركية والتي توجد في منطقة أناطوليا في تركيا و تم اختراعها من خلال التركي القدير نورمان وهي التي تعبر عن الدوران وأن هذا نسبة إلى دوران السيخ على النار وهي لحم مشوي بطريقة تعتمد على الحرارة والأشعة التي تنتج من مصدر كهربائي أو من خلال الفحم أو الغاز، وهي القيمة الغذائية الخاصة بها تكون حوالي 500 سعر حراري و20 جم من الدهون و 10 جم من الدهون المشبعة، و 250 جم من الكولسترول و 60 جم من الكربوهيدرات و 20 جم من البروتينات.

السعرات الحرارية التي توجد في الشاورما

السعرات الحرارية في شاورما اللحم

توجد السعرات الحرارية في شاورما اللحم وهي التي تتخطي من 4 إلى 5 سعرة حراري في الساندوتش الواحد والدهون أيضاً التي توجد فيها فهي تكون من 20 جرام إلى 4 جرام من الدهون المشبعة و37 جرام من البروتينات و30% من الحديد، وأما عن شاورما الدجاج فهي التي تحتوي على 430 سعرة حراري في الساندوتش الواحد و9.2 جرام من الدهون و0.5 غرام من الدهون المشبعة و 85 جرام من الكوليسترول وهذا بالإضافة إلى 256 مجم من البوتاسيوم و38.6 جرام من البروتينات و 4% من الكالسيوم وهذا بجانب حوالي 21% من الحديد و45 جرام من الكربوهيدرات، وهي من الأكلات المميزة والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص دائماً.

أيضاً السعرات الحرارية في ساندويش شاورما لحم كيزر صغير لكل 134 جرامات حوالي 340 سعراً حرارياً، أما عن ساندويتش شاورما دجاج كايزر صغير لكل 118 جراما وهو ما يعادل 323 سعراً حرارياً.

السعرات الحرارية في شاورما الدجاج

أما عن السعرات الحرارية ساندويتش شاورما دجاج فرنساوي كبير هو الذي يكون 210 جرامات ويساوي 430 سعراً حرارياً، ساندويتش شاورما لحم صاج صغير بحوالي 280 جراماً يساوي 440 سعراً حرارياً، ساندويتش شاورما دجاج صاج صغير حوالي 280 جرامات يساوي 440 سعراً حرارياً، وأما عن ساندويتش شاورما لحم صاج بها 350 جرامات أي حوالي 600 سعراً حرارياً، ساندويتش شاورما دجاج صاج بها 350 جراما يساوي حوالي 600 سعراً حرارياً.

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والعديد من الدراسات أكدت أن قيم السعرات الحرارية هنا يتم حسابها من خلال الخبز واللحم الصافي أو الدجاج الصافي مع البهارات فقط، ولا يتم حساب عدد السعرات الحرارية التي توجد فيها من دهون وزيوت وثومية والطحينة التي توجد في الساندويتشات.

وهي من أهم الأشياء التي يتم حسابها من خلال تقديم العديد من الوجبات التي تخص الشاورما حيث أنها من أفضل وأهم الأكلات التي يتم تناولها دائماً حيث أنها بها العديد من الفوائد، وأيضاً الشاورما من أكثر الساندويتشات التي يتم تناولها في العديد من الأوقات المختلفة لذا يتم البحث باستمرار عن السعرات الحرارية التي توجد فيها بجميع أشكالها وأنواعها المختلفة التي توجد بجميع المحال.

أضرار الافراط في تناول الشاورما

– الشاورما من الممكن أن تسبب أرتفاع كبير في ضغط الدم خاصة لمن يقوم بتناولها دائماً.

– الشاورما تناولها باستمرار يؤدي إلى انسداد في الشرايين لأنها تعمل على ارتفاع نسبة الدهون التي تتراكم وتتكون في الشاورما.

– تحدث العديد من الالتهابات الخاصة بالمفاصل والتي تؤثر كثيراُ على المشي.

– توجد فيها الكثير من الدهون التي تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملاحظ وهي بها السعرات الحرارية المرتفعة ومن أكثر الأشياء التي تؤذي جميع الأشخاص الذين يحبون تناولها بشكل دائم لذا ينصح بتناولها في المنزل فهي تكون صحية كثيراً.

– يتم وضع على الشاورما بعض المواد الصناعية المتنوعة وهي التي تكون مع الدهون واللحم والتي يكون بها رد فعل تظهر على الجلد والحساسية الشديدة.

– تحدث العديد من المخاطر خلال نضج الشاورما حيث أنه من الممكن احتراق العديد من الأجزاء الخاصة باللحم وهي التي تكون مادة تمس الكاميد وهي من المواد المسرطنة لذا فلابد من الأبتعاد تماماً عن الأجزاء المحروقة بشكل كامل.