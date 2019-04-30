انت الان تتابع موضوع طريقة تنظيف البطن من الفضلات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التنظيف الداخلي للبطن من الرواسب والفضلات من أهم الأشياء التي تساعد في الحفاظ على صحة الإنسان والجسم بشكل عام، كما أن انحسار الفضلات في الجسم ينتج عنه عفونة شديدة في البطن وهي التي تؤدي إلى الكثير من الاضطرابات والمشاكل الصحية.

وسوف نقدم لكم اليوم العديد من الطرق التي يتم اتباعها للتخلص من جميع الفضلات التي توجد في البطن بشكل نهائي وفعال، وهي من أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء تماماً على جميع الآلام التي توجد في البطن، كما أن الفضلات التي توجد في البطن تعمل دائماً على حدوث العديد من المشاكل والاضطرابات التي توجد بشكل كبير لذا فسوف نقدم لكم العديد من الطرق.

نصائح للتخلص من الفضلات في البطن

لابد من تناول كميات كبيرة من الماء حتى تساعد في تنظيف البطن.

تناول شاي الأعشاب وهو الذي من الممكن أن يتم إعدده من النعناع والمرمية واليانسون وأيضاً جميعها من الأعشاب التي تمتلك الكثير من الخصائص التي تساعد في تنظيف البطن وهي التي تتميز بأنها ذات فعالية عالية.

لابد من استشارة الطبيب وهذا بقصد أخذ حقنة شرجية وهي التي تحتوي على مزيج من الأعشاب وهي من الممكن أن يتم اللجوء أيضاً إلى إجراء غسيل خاصة بالأمعاء ويكون هذا مرة سنوياً.

استعمال الماء الدافئ لأنه يساعد في الأسترخاء والراحة وهذا يكون قدر الإمكان ليتم التقليل تماماً من التوتر والضغوط النفسية ويساعد في التخلص تماماً من جميع الانفعالات السلبية.

كما أنه لابد من عمل كمادات من الماء الدافئ على المنطقة التي توجد أسفل البطن ولابد من تدليكها بحركات دائرية وهذا لمدة 10 دقائق.

طرق طبيعية للتخلص من الفضلات من البطن

عصير العنب

تناول عصير العنب وهو يعتبر من أفضل أنواع الفاكهة التي يتم تناولها واستعمالها في تنظيف البطن ولابد وأن يتم تناول الخضار النيئ وعصير الفاكهة الطازج.

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اللبن الرائب

تناول اللبن الرائب لأنه يحتوي على الكثير من البكتيريا المفيدة والنافعة للجسم وهذا حيث أنها تزيد من النشاط الخاص بالأمعاء وهي التي تعالج التهاب المعدة وهي تساعد في تخليص القولون من جميع الفضلات التي تتراكم فيه، وهذا بالإضافة لأنها تحتوي على كمية من الكالسيوم وهو الذي يساعد في الحد تماماً من نمو جميع الخلايا التي تقف أمام القولون وهذا حيث أنه يتم تناوله بمفرده أو من الممكن أن يتم إضافة له عصير التفاح والموز.

عصير الليمون

يساعد عصير الليمون في تنظيف الفضلات التي توجد في البطن حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وهو غني ومليء بفيتامين سي وهو الذي يتم استعماله في تخليص القولون من الفضلات وهو الذي يضمن السلامة الخاصة بصحة الجهاز الهضمي.

التفاح

كما أن تناول تفاح واحدة في اليوم تغنيك تماماً عن زيارة الطبيب وهذه من أهم الأشياء التي تساعد في تخليص الجسم من جميع السموم وتحميه من التعرض من جميع الأمراض وهو يتكون من خلال تناول كوب من التفاح بشكل يومي وهذا يكون بدون إضافة سكر وهو مميز في خسارة الوزن ويساعد في طرد جميع السموم والفضلات من القولون.

الالياف الطبيعية

يتم تناول الأطعمة الأليفة والمليئة بجميع الألياف الطبيعية وهي فعالة جداً في طرد جميع السموم من الجسم وهي تعمل على تنشيط حركة الأمعاء وتشجيع حركة الأمعاء على التخلص من الفضلات والمشاكل المعوية وهي التي تتوفر في البازيلاء والحبوب والبروكلي وأيضاً الفاصوليا وجميع الحبوب الكاملة التي تغذي الجسم.

عصير الخضار

يتم تحضير عصير الخضار الطازجة وتناول عدة مرات يومياً والخضار ملئ بمادة الكلوروفيل والتي لها دور فعال في تخليص الجسم من جميع السموم التي تتراكم فيه وهذا بالإضافة إلى جميع الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تحتوي عليها.

الملح

الملح يعتبر من أكثر الأشياء الفعالة التي تساعد في طرد جميع السموم التي تتراكم في الجسم في الفضلات لأنه ذات قدرة كبيرة على تنشيط الأمعاء وزيادة حركتها وهذا غير أن كثرته تعتبر من الأشياء الضارة والتي لابد من الأنتباه منها كثيراً.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من النفخة التي توجد في البطن حيث أنه يعمل على علاج القولون ويساعد في التخلص من الفضلات وهذا يكون من خلال استعماله لعلاج النفخة التي توجد في البطن وهذا بالإضافة إلى وضعة على الطعام أو تناوله مثل الشاي.

بذور نبات الكتان

يذكر أيضاً أن بذور نبات الكتان هي مليئة وغنية بالأحماض الدهنية وهي مثل الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة وهذا بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف لأنها ذات قدرة كبيرة على امتصاص الماء وهو الذي يساعد في التخلص من جميع الفضلات التي توجد في الجسم دائماً.

الألوفيرا

أيضاً الألوفيرا من أهم الأطعمة التي ينصح بها في علاج جميع السموم الخاصة بالجسم وهذا ما يساعد في التخلص تماماً منها وأنها لديها قدرة كبيرة على علاج جميع الآلام الخاصة بالرأس والإمساك والتخلص من الفضلات التي توجد في البطن وتؤدي إلى حدوث العديد من الآلام فيها.