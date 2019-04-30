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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للوقاية من الصداع في نهار رمضان (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح المهمة للوقاية من الصداع، في نهار رمضان ومنها تجنب الإجهاد الذهني والبدني، وشرب كمية كافية من السوائل وقت السحور، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.
ونصحت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالتقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي من التدخين والكافيين حتى يعتاد الجسم على ذلك في نهار رمضان.
يُذكر أن الكثير من الناس يشعرون بالصداع والتعب في نهار رمضان بسبب نقص نسبة الجلوكوز في الدم ونقص كمية السوائل في الجسم التي اعتاد الجسم على وجودها في الأيام العادية.
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