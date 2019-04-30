وفاة كارولينا بيتينكورت عارضة الأزياء الشهيرة فداءً لـ"كلبيها"

توفيت عارضة الأزياء البرازيلية كارولينا بيتينكورت، بعد أن ضربت عاصفة قاربا كان يقلها وزوجها مع كلبيها بالقرب من جزيرة إليابيلا في ولاية سان باولو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن كارولينا، البالغة من العمر 37 عاما، انطلقت مع زوجها خورخي سيستيني وكلبيها في رحلة بحرية على متن قارب تعرض لاحقًا لعاصفة بحرية قوية.

وقذفت رياح وأمواج العاصفة الكلبين في مياه المحيط، فقفزت كارولينا بنفسها لإنقاذهما، لكنها لم تستطع التغلب على أمواج المحيط القوية.

ولم تتمكن كارولينا من إنقاذ كلبيها من الأمواج، التي سحبتها أيضا إلى الأعماق، ما دفع بزوجها للقفز إلى الماء، لكنه فشل في إنقاذها.

واضطر خورخي للسباحة، مدة 3 ساعات، باتجاه الشاطئ قبل أن ينتشله رجال الإنقاذ من الماء.

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يذكر أن كارولينا تزوجت من خورخي، في يناير/كانون الثاني 2019 فقط ولم تتمتع بالسعادة الزوجية إلا لبضعة أشهر كما أنها خلفت وراءها ابنتها إيزابيل البالغة من العمر 17 عامًا.

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