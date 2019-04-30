شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف تساعد الأذن الداخلية فى الحفاظ على توازن الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأذن هى أحد الأعضاء الحسية التى تساعدنا على السمع، لكن من الأمور المهمة التى يجب ملاحظتها أن الأذن لا تساعد فقط فى السمع لكنها تساعدنا أيضًا فى الحفاظ على توازن الجسم.

بدون الأذن لن نكون قادرين على تحقيق التوازن بين جسمنا، ولفهم كيف تساعدنا الأذن على تحقيق التوازن نحتاج إلى معرفة بنية الأذن أولا.

مما يتكون هيكل الأذن

تتكون الأذن من ثلاثة أجزاء مختلفة وذلك وفقا لتقرير موقع "owlcation" من :

الأذن الخارجية.

الأذن الوسطى.

الأذن الداخلية.



هيكل الأذن

الأذن الداخلية الجزء المسئول عن توازن الجسم

هى الجزء الذى يساعدنا على تحقيق التوازن بين الجسم، وتشارك الأذن الداخلية فى كل من وظائف السمع والتوازن.

هيكل الأذن الداخلية:

الأذن الداخلية محاطة داخل العظم الصدغى للجمجمة، وتتكون الأذن الداخلية من جزأين صغيرين :

قوقعة الأذن وهى بنية ملفوفة تشبه قواقع الحلزون.

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القنوات الهلالية وهى التى ترتبط مع القوقعة بهيكل يسمى الدهليز.

يحتوى الدهليز على هيكلين أصغر يسميان الحويصلة والأوعية الدموية.



الأذن الداخلية مسئولة عن التوازن

كيف تساعد الأذن الداخلية في الحفاظ على التوازن؟

هناك هيكلان من الأذن الداخلية يساعدان على الحفاظ على التوازن والتوازن :

القنوات الثلاث الهلالية: التى يتم ربطها ووضعها فى زوايا قائمة مع بعضها البعض تمامًا ..

الدهليز : يربط القنوات الهلالية بالقوقعة

تساعد القنوات الهلالية والدهليز معًا الأذن الداخلية في الحفاظ على توازن الجسم.

القنوات شبه الدائرية مسئولة عن التوازن الديناميكى

هى المسئولة عن الحفاظ على التوازن الديناميكى للجسم، ويتيح لنا التوازن الديناميكى معرفة الاتجاه الذى يتحرك فيه رأسنا ويعطينا أيضًا معلومات حول الدوران.

تمتلئ القنوات شبه الدائرية بسائل وكلما تحركت الرأس، يتحرك السائل فى القنوات، عندما يتحرك السائل فى القنوات تتحرك خلايا الشعر فى اتجاه السائل.

وتقوم خلايا الشعر بنقل المعلومات حول اتجاه الانحناء إلى الخلايا العصبية الحسية للعصب الدهليزى، الذى يرسل بعد ذلك المعلومات حول اتجاه الحركة إلى المخيخ.

الدهليز مسئول عن التوازن الثابت

يحتوى هذا العضو داخل الأذن على غرفتين حسيتين مسئولتين عن المساعدة فى الحفاظ على التوازن الثابت للجسم، وينسق الدماغ جميع الإشارات من الأذن الداخلية والنظام البصرى والجهاز الهيكلى للحفاظ على التوازن الجسم.