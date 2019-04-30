تعرفي على طريقة تحضير "سندوتش الفسيخ الميكس"

بعد ساعات يحل علينا شم النسيم وهو اليوم الذي يعتبره المصريون يومًا لأكل الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، ونقدم طريقة تحضير سندوتش الفسيخ الميكس. مقادير تحضير سندوتش الفسيخ ميكس

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