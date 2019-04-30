شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أمريكية تشدد على ضرورة تلقى البالغين لجرعة معززة ضد الحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج البالغون الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة منذ عقود إلى جرعة جديدة اعتمادًا على موعد تلقيهم جرعة اللقاح ضد الحصبة ومخاطر التعرض لها، وفقًا لخبراء الصحة العامة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد يحدث ما يصل إلى 10% من أصل 704 حالات مؤكدة من الحصبة فى الفاشية الحالية لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاح، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC.

ويوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص الذين يعيشون فى مناطق تفشى المرض أو يسافرون إليها بالتطعيم ضد الحصبة والنظر فى الحصول على جرعة جديدة.

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وقالت الدكتورة "أليسون بارتليت"، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة شيكاغو للطب، إن التعرض المستمر للمصابين مثل عمال الرعاية الصحية يعرضهم للمشكلة، لافتة إلى أنه يجب بشكل روتينى الحصول على جرعة ثانية من لقاح الحصبة إذا لم يتم تعاطيها أو أخذه مرة أخرى.

وقال الدكتور ويليام شافنر خبير الأمراض المعدية فى المركز الطبى بجامعة فاندربيلت: "من المحتمل أن يكون أى شخص تم تحصينه بين عامى 1963 و1989 قد تلقى جرعة واحدة فقط، حيث تلقى الكثير من الأشخاص الذين تم تحصينهم فى السنوات السابقة نسخة غير نشطة من الفيروس، أما الأمريكيون المولودون قبل عام 1957 يعتبرون محصنين لأنهم تعرضوا للفيروس مباشرة حال تفشى المرض".

وأضاف الباحثون أن فيروس الحصبة شديد العدوى ويمكن أن يسبب العمى أو الصمم أو تلف المخ أو الموت، وينتشر حاليا المرض فى أجزاء كثيرة من العالم.