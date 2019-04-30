انت الان تتابع موضوع أسباب ألم الثدي الأيمن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يمكن ملاحظة تغير الثديين بسبب زيادة هرمون الاستروجين خلال فترة البلوغ. أثناء الدورة الشهرية ، تسبب هرمونات مختلفة تغيرات في أنسجة الثدي يمكن أن تؤدي إلى الألم أو الانزعاج لدى بعض النساء ، إلا أن ألم الثدي العرضي شائع.

ألم الثدي

آلام الثدي ، وتسمى أيضا mastalgia ، هي حالة شائعة بين النساء. ويصنف الألم عادة على أنه دوري أو غير دوري. الألم الدوري يعني أن الألم يرتبط بدورة الطمث. يميل الألم المرتبط بالدورة الشهرية إلى الانخفاض خلال أو بعد الدورة الشهرية.

يمكن أن يكون للألم غير الدوري العديد من الأسباب ، بما في ذلك إصابة الثدي. في بعض الأحيان يمكن أن يأتي الألم غير الدوري من العضلات أو الأنسجة المحيطة بدلاً من الثدي نفسه. الألم غير الدوري أقل شيوعًا بكثير من الألم الدوري ، ويمكن التعرف على أسبابه.

يمكن أن يتفاوت في الشدة من ألم حاد إلى وخز خفيف. قد تعاني بعض النساء من بوخز الثدي ، أو قد تشعر ثديهن بالإنتفاخ أكثر من المعتاد.

أسباب آلام الثدي

يمكن أن يكون سبب آلام الثدي مجموعة متنوعة من العوامل. اثنين من الأسباب الأكثر شيوعًا هي تقلبات الهرمونات والثدي الليفي.

تغير الهرمونات

تسبب دورة الطمث لدى المرأة تقلبات هرمونية في هرمون الاستروجين والبروجسترون. يمكن أن يؤدي هذان الهرمونان إلى شعور ثدي المرأة بالتورم والكتل والألم أحيانًا.

تشير النساء في بعض الأحيان إلى أن هذا الألم يزداد سوءًا مع تقدم العمر بسبب زيادة الحساسية للهرمونات مع تقدم المرأة في العمر. في بعض الأحيان ، لا تعاني النساء اللاتي يعانين من ألم متعلق بالحيض من الألم بعد انقطاع الطمث.

إذا كان ألم الثدي ناتجًا عن تقلبات الهرمونات ، فستلاحظ عادةً أن الألم يزداد سوءًا قبل يومين إلى ثلاثة أيام. في بعض الأحيان سوف يستمر الألم طوال الدورة الشهرية.

لتحديد ما إذا كان ألم الثدي مرتبطًا بدورة الحيض لديك ، احتفظي بسجل لفتراتك ولاحظي عند تعرضك للألم طوال الشهر. بعد دورة أو اثنتين ، قد يصبح النمط واضحًا.

تشمل فترات النمو التي تؤثر على الدورة الشهرية للمرأة والتي من المحتمل أن تسبب ألمًا في الثدي:

_ سن البلوغ .

_ حمل .

_ السن يأس .

خراجات الثدي

مع تقدم المرأة في العمر ، يعاني ثدييها من تغيرات تعرف باسم الارتجاع. هذا هو عندما يتم استبدال أنسجة الثدي بالدهون. من الآثار الجانبية لذلك تطور الخراجات والأنسجة الليفية. هذه هي المعروفة باسم التغييرات fibrocystic أو أنسجة الثدي fibrocystic. على الرغم من أن سرطان الثدي الليفي لا يسبب الألم دائمًا ، إلا أنه يمكن أن يسبب ذلك.

هذه التغييرات لا تسبب القلق عادة. يمكن للثدي الليفي أن يشعر بالتكتل ويمكن أن يزيد الحنان. يحدث هذا غالبًا في الأجزاء العلوية والخارجية من الثدي. يمكن للكتل أيضًا تكبير حجمها في وقت قريب من الدورة الشهرية.

الرضاعة الطبيعية وألم الثدي

الرضاعة الطبيعية هي طريقة طبيعية ومغذية لإطعام طفلك ، ولكنها لا تخلو من المآزق والصعوبات. يمكنك تجربة ألم الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية لعدة أسباب. وتشمل هذه:

إلتهاب الثدي

هو التهاب في قنوات الحليب. قد يتسبب هذا في ألم شديد وقوي وكذلك تشققات أو حكة أو حرقان أو تقرحات على الحلمتين. وتشمل الأعراض الأخرى الشرائط الحمراء على الثديين والحمى وقشعريرة. سوف يعالج طبيبك هذه بالمضادات الحيوية.

احتقان الأوعية الدموية

يحدث الاحتقان عندما تصبح ثدييك منتفخة. سوف تظهر ثدييك منتفختين وستشعر بشرتك بالضيق والألم. إذا لم تتمكن من إطعام طفلك قريبًا ، يمكنك محاولة ضخ الحليب أو التخلص منه يدويًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع إبهامك أعلى ثديك وأصابعك أسفل ثدييك. لف ببطء أصابعك مرة أخرى على جدار صدرك إلى الأمام نحو حلماتك لتفريغ صدرك .

أسباب الآلام تحت الثدي الأيمن

الألم تحت ثديك الأيمن هو أحد الأعراض الشائعة التي تسبب الكثير من المخاوف ونحن نربطها بمشاكل القلب. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للألم في هذه المنطقة مصادر مختلفة حيث توجد العديد من الأعضاء الداخلية تحت ثديك الأيمن. نتيجة لذلك ، قد يكون الألم في هذه المنطقة مرتبطًا بقلبك ، ولكنه قد يأتي أيضًا من الكلية أو الرئة أو الكبد أو العضلات أو المرارة. والأكثر من ذلك ، أن الألم تحت الثدي الصحيح قد يكون أيضًا نتيجة للإجهاد وعدم التوازن الهرموني وحرقة المعدة والعديد من العوامل الأخرى.

الغازات المنحبسة

قد يبدو الأمر بسيطًا ، لكن الغاز المحاصر في الأمعاء يمكن أن يكون السبب وراء ألم قوي تحت ثديك الأيمن. في المتوسط ​​، نقوم بطرد الغاز حوالي عشر مرات في اليوم. إذا لم نفعل ذلك ، فسنواجه الألم في أماكن مختلفة.

يكون الألم الناجم عن الغاز المحبوس أحيانًا شديدًا لدرجة أنه من الخطأ لهذا الألم هو أنه يغير موقعه وأنه لا يدوم لفترة طويلة. بصرف النظر عن ألم حاد تحت ثديك الأيمن ، فقد تعاني أيضًا من أعراض أخرى مثل النزيف أثناء الإخلاء أو مشاكل في البلع أو ألم في مناطق البطن.حدوثه في حالات طبية مثل التهاب الزائدة الدودية أو مرض القلب.

إذا كان الألم تحت ثديك الأيمن نتيجة للغازات المحبوسة ، فإن إدخال بعض التغييرات في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد. بالتأكيد ، يجب عليك خفض المنتجات الدهنية والمواد الغذائية الغنية بالألياف. اشرب الكثير من الماء وجرب بعض الأدوية دون وصفة طبية لعسر الهضم.

Advertisements

إذا لم تنجح التغييرات في نظامك الغذائي والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو إذا واجهت بعض الأعراض الأخرى المثيرة للقلق ، مثل القيء وفقدان الوزن أو البراز بالدم ، استشر طبيبك.

الحموضة العالية

قد تكون الحموضة المعوية واحدة من أكثر الحالات شيوعًا في العالم ، وقد عانى الجميع تقريبًا من ذلك في مرحلة ما. في حالة الحرقة ، قد تشعر بألم حاد تحت ثديك الأيمن بشكل أساسي بعد تناول الطعام عندما تكون معدتك ممتلئة أو عند الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.

أسباب أخرى لألم الثدي

يمكن أن يكون لألم الثدي أسباب أخرى ، منها:

حمية غذائية

الأطعمة التي تتناولها المرأة قد تسهم في ألم الثدي. النساء اللواتي يتناولن وجبات غير صحية ، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات المكررة ، قد تكون أيضا أكثر عرضة لألم الثدي.

المجهود الحاد

أحيانًا لا يكون ألم الثدي بسبب ثدييك ، ولكن بسبب تهيج في الصدر أو الذراعين أو عضلات الظهر. هذا أمر شائع إذا كنت قد شاركت في أنشطة مثل التجديف والتجديف والتجريف والتزلج على الماء.

حجم الثدي

يمكن للمرأة التي لديها ثدي أو ثدي أكبر والتي لا تتناسب مع إطاراتها أن تشعر بعدم الراحة في أعناقها وكتفيها.

جراحة الثدي

إذا أجريت لك عملية جراحية على ثدييك ، فقد يستمر الألم الناجم عن تكوين أنسجة ندبة بعد الشفاء.

الأدوية

مضادات الاكتئاب والعلاج الهرموني والمضادات الحيوية وأدوية أمراض القلب يمكن أن تسهم جميعها في ألم الثدي. بينما لا يجب أن تتوقف عن تناول هذه الأدوية إذا كان لديك ألم في الثدي ، فتحدث إلى طبيبك إذا كانت هناك خيارات بديلة متاحة.

التدخين

التدخين معروف بزيادة مستويات الادرينالين في أنسجة الثدي. قد يؤدي ذلك إلى إصابة ثدي المرأة.

هل يرتبط ألم الثدي بسرطان الثدي ؟

لا يرتبط ألم الثدي عادة بسرطان الثدي. لا يعني وجود ألم في الثدي أو ثدي فيبروكيستيك أنك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. ومع ذلك ، فإن النسيج العقدي قد يصعب رؤية الأورام على تصوير الثدي بالأشعة السينية.إذا كنت تعاني من ألم في الثدي في منطقة واحدة فقط وهو ثابت طوال الشهر دون أي تقلبات في مستوى الألم ، اتصل بطبيبك. من أمثلة الاختبارات التشخيصية ما يلي:

_ الماموجرام : يستخدم الأطباء اختبار التصوير هذا لتحديد التشوهات في أنسجة الثدي.

_ الموجات فوق الصوتية : الموجات فوق الصوتية هي فحص يخترق أنسجة الثدي. يمكن للأطباء استخدامه لتحديد كتل في أنسجة الثدي دون تعريض المرأة للإشعاع.

_ التصوير بالرنين المغناطيسي : يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي لإنشاء صور مفصلة لأنسجة الثدي لتحديد الآفات السرطانية المحتملة.

_ خزعة : الخزعة هي إزالة أنسجة الثدي بحيث يمكن للطبيب فحص الأنسجة تحت المجهر لوجود خلايا سرطانية.

يمكن للطبيب استخدام هذه الاختبارات لتحديد ما إذا كان ألم الثدي قد يكون مرتبطًا بالسرطان.

ما الذي يمكن أن يساعد في تقليل آلام الثدي ؟

يختلف العلاج اعتمادًا على ما إذا كان ألم الثدي دوريًا أو غير دوري. قبل علاجك ، سينظر طبيبك في عمرك وتاريخك الطبي وشدة ألمك.

قد يتضمن علاج الألم الدوري ما يلي:

_ ارتداء حمالة الصدر الداعمة على مدار 24 ساعة في اليوم عندما يكون الألم في أسوأ حالاته

_ الحد من تناول الصوديوم .

_ تناول مكملات الكالسيوم .

_ تناول وسائل منع الحمل عن طريق الفم ، والتي قد تساعد في زيادة مستويات الهرمون لديك .

_ أخذ حاصرات الاستروجين ، مثل تاموكسيفين

_ تناول الأدوية لتخفيف الألم ، بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات (NSAID) ، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين .