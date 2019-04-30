انت الان تتابع موضوع طريقة تنظيف القولون من الغازات بدون ادوية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد غازات القولون من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص والتي تسبب إحراج شديد لهم، حيث تتكون هذه الغازات بالأمعاء نتيجة تخمر الكربوهيدرات الغير مهضومة والتي توجد بالأمعاء الدقيقة نتيجة البكتيريا التي توجد بالقولون.

وقد يجهل الكثير من الأشخاص أن الغازات التي توجد بالأمعاء تعتبر طبيعية ، وذلك لأن هذه الغازات تتكون أثناء عملية الهضم من أجل تحويل الطعام لطاقة، وبالتالي فنلاحظ أنه من الطبيعي أن تخرج الغازات أكثر من مرة كل يوم، ولكن حينما يحدث خلل بتكون الغازات وبمعدل خروجها فيترتب على ذلك الشعور بإزعاج شديد وألم كثير أيضًا لدى بعض الأشخاص، وسوف نتعرف من خلال المقال على أهم أسباب تكون غازات القولون وطرق تنظيف القولون منها بدون الحاجة لتناول بعض الأدوية.

أسباب غازات القولون

من الجدير ذكره أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بغازات القولون ومن أهم أسباب تكون هذه الغازات ما يلي:

1- الإفراط في تناول الأطعمة السريعة، مع عدم مضغ الطعام جيدًا حيث من المعروف أنه حينما يتم مضغ الطعام بسرعة يؤدي ذلك لدخول كمية كبيرة من الهواء للمعدة وبالتالي زيادة كبيرة في كمية الغازات التي توجد بالقولون.

2- تناول الأطعمة التي تؤدي لتكون الغازات بالقولون ومن هذه الأطعمة هى الحبوب الكاملة كالحمص والفاصولياء والعدس والفول، وكذلك السكريات والنشويات والألياف.

3- القولون الهضمي يترتب عليه زيادة بنسبة غازات القولون، كما أن تغيير الهرمونات بالجسم وخاصة عند السيدات في الفترة التي تسبق مجيء الدورة الشهرية يصاحبها عادة زيادة بنسبة غازات القولون.

4- الإفراط في تناول الأدوية التي يكون من مضاعفاتها وأثارها الجانبية هو تكون غازات شديدة بالأمعاء.

5- بعض العادات الخاطئة مثل التدخين بكثرة أو تناول العلكة بشكل مستمر.

6- الإمساك يكون واحد من أهم أسباب تكون الغازات بالقولون.

طريقة تنظيف القولون من الغازات بدون ادوية

من الجدير ذكره أن بعض الأدوية التي تستخدم لتنظيف القولون من الغازات يكون لها مضاعفات وأثار جانبية على المرضى، ولذلك دائمًا ما يبحث كل فرد عن الطرق الطبيعية من أجل التخلص منها، وسوف نتعرف بالتفصيل على هذه الطرق وذلك عن طريق تناول هذه الأعشاب التي تعمل على تنظيف الأمعاء ومن بينها ما يلي:

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الكمون

حيث يعرف بدوره الفعال في التخلص من الغازات المتراكمة بالقولون وذلك من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الكمون لكوب واحد من الماء المغلي، ونتركه فترة حتى ينقع بها، ومن الممكن أن نقوم بغلي حبوب الكمون بالماء ونتركه على النار فترة، ونتناول هذا المشروب كل يوم قبل تناول الطعام بحوالي نصف ساعة.

اليانسون

من خلال خلط ملعقة كبيرة منه مع كوب من الماء المغلي ونصفي هذا الخليط ونتناوله عقب تناول الطعام بصورة مباشرة.

الحلبة

تقوم بتهدئة القولون والمعدة بشكل عام وذلك من خلال القيام بغلي ملعقة كبيرة من الحلبة بكوب من الماء المغلي ونصفي هذا الخليط ونتناوله مرتين كل يوم عقب تناول وجبة الإفطار ووجبة العشاء.

البابونج

وذلك من خلال خلط نصف ملعقة من أزهار البابونج لكوب من الماء المغلي ونتركه خمس دقائق يغلي على النار جيدًا، ونتناول المشروب كل يوم.

إكليل الجبل

حيث يتم نقع ملعقة كبيرة من إكليل الجبل بكوب من الماء المغلي ونتركه لفترة ونصفيه عقب ذلك ونتناول الخليط مرتين باليوم عقب وجبة الغذاء والعشاء.

نصائح هامة للتخلص من غازات القولون

1- الإهتمام بتناول المكملات الغذائية التي يوجد بها إنزيمات البنكرياس خلال تناول الطعام، وذلك يرجع لأن الإنسان قد يعاني في بعض الأوقات من مشاكل من سوء الهضم بسبب قلة وظائف وكفاءة البنكرياس.

2- الحد من تناول الأطعمة الدهنية وذلك لأن هذه الأطعمة قد يترتب عليها في بعض الأوقات مشاكل بعملية هضم الطعام، وبالتالي فيترتب على تقليل تناولها التخلص من الغازات بصورة أفضل.

3- تقليل كمية الطعام التي يتناولها كل شخص وذلك بغرض الحد من تكون الغازات والإنتفاخات والسمنة.

4- البطء عند تناول الطعام، مع ضرورة تجنب تناول الحلوى وذلك لأن هذه المواد تؤدي لزيادة تمرير الهواء ودخوله للفم.

5- تجنب التوتر والقلق مع ضرورة تنظيم عملية هضم الطعام والحد من الإصابة بالإمساك ويتم ذلك من خلال الإكثار من تناول الأطعمة التي تكون غنية بالألياف، بالإضافة لتناول الأدوية الملينة.

6- تجنب التدخين بقدر الإمكان وكذلك الإبتعاد عن تناول المشروبات الغازية.