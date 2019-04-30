استشاري حقن مجهري يوضح أسباب إجهاض الحوامل في الشهر الثالث

أعلن الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن السيدات قد يواجهن بعض المشاكل خلال فترة الحمل الأولى لدرجة أن هذه المشاكل قد تصل إلى الإجهاض دون وجود أي مشاكل لديها أو لدى الأب، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسباب المحتملة الكامنة وراء ذلك، ويتم تشخيص الإجهاض باستخدام العديد من الطرق من بينها عمل فحوصات طبية أو الموجات الصوتية وفي حال اكتشف الطبيب أنه ليس هناك إجهاض وأن السيدة فقط تعاني من علامات الإجهاض، سوف يتطلب الأمر الراحة التامة لفترة من الزمن، وسيصف بعض الأدوية مثل: مثبتات الحمل وأدوية للتقلصات، ويتطلب الأمر فحص هرمون الحمل للتأكد من الوضع العام.

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، أنه غالبا ما تكون أسباب الإجهاض غير مفهومة لدى البعض خاصة في الشهر الثالث، ولكن يمكن تلخيص الأسباب فى وجود خلل في كروموسومات الجنين التي تحمل الصفات الوراثية الخاصة بالجنين، فيمكن أن يحدث مصادفة عند الجنين أو بسبب مشاكل في الهرمونات لدى الآباء أو بسبب وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية للأم في الشهر الثالث أو وجود خلل في عنق الرحم أو الرحم لدى الأم بالإضافة الى التعرض للمخاطر البيئية مثل الإشعاع.

وأشار الملا، إلى أن من ضمن أسباب إجهاض الحوامل وجود مشاكل في جهاز المناعة لدى الأم أو وجود أمراض القلب الخلقية أو أمراض الكلى، كما يمكن أن يحدث الإجهاض نتيجة لتناول بعض الأدوية.

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