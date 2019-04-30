شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المياه البيضاء عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه البيضاء من الأمراض التى تصاب بها العين، وتسبب فى حدوث رؤية ضبابية وعدم القدرة على المشاهدة الجيدة والطبيعية، فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالرؤية ذات اللون الأبيض، وعند إصابة الطفل يزداد الأمر صعوبة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص المياه البيضاء عند الأطفال، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

ما أسباب الإصابة بالمياه البيضاء للأطفال؟

تلعب العوامل الوراثية دورا كبيرا فى تعرض الأطفال، خاصة حديثى الولادة، للإصابة بالمياه البيضاء فى العين، ونجد أن هناك سببا آخر وهو تعرض الأم خلال فترة الحمل، خاصة الأولية، للإصابة بفيروسات كنزلة برد شديدة أو ما شابه ذلك، فيتأثر الجنين بهذا الأمر ويصاب بمياه البيضاء.



المياه البيضاء عند الاطفال

ما المضاعفات التى يتعرض لها الطفل المصاب بالمياه البيضاء؟

حال إهمال الحالة وعدم الاهتمام بالعلاج يتعرض الطفل للعديد من المضاعفات أبرزها فقدان النظر، ولذا يجب العلاج المبكر.

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ما أعراض الإصابة بالمياه البيضاء عند الأطفال؟

هناك العديد من المضاعفات، المياه البيضاء التى تكسو حدقة العين، إصابة الطفل باهتزاز فى العين، وعدم قدرته على الرؤية بوضوح، والتعرض للحول فى العين.



مياه بيضاء عند الاطفال

ما علاج المياه البيضاء عند الأطفال؟

حال تطور الحالة يجب التدخل الجراحى والتخلص من المياه البيضاء عن طريق إزالتها بالعملية الجراحية.