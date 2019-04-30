شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تمنع الحامل من أدوية التخسيس ومتى يسمح بتناولها بعد الولادة؟ اعرفى التفاصيل مع دكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا يتم تحذير المرأة الحامل من تناول أى أدوية تساعد على التخسيس أو فقدان الوزن؟ وهل يمكنها اتباع أى كورسات علاجية تساعدها على ذلك؟ وفى حال عدم السماح لها بتناول هذه الأدوية فما هى الفترة التى يمكن أن يسمح خلالها باتباع حميات غذائية وتناول الأدوية بعد الانتهاء من شهور الحمل، والبدء فى فترة الرضاعة، وما هى أهم الشروط المتعلقة بذلك.

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، قالت لا يمكن خضوع المرأة الحامل لأى كورسات علاجية لنزول الوزن سواء خلال فترة الحمل، وحتى مرور فترة 6 أشهر من الرضاعة حفاظًا على صحتها.

وأضافت دعاء سهيل، لـ"الخليج 365"، أن المرأة الحامل ممنوعة تماما من الخضوع لكورسات التخسيس أون لاين أو تناول أى أدوية علاجية، لأنها تحتاج لمجموعة من الفيتامينات التى تساعد فى تكوين الجنين، وتحافظ على صحتها وصحته أيضا، وبالتالى لا يمكن التدخل خلال فترة الحمل بتناول أى أدوية تقلل شهيتها عن الطعام لأن ذلك يهدد تكوين الجنين، ويضعفه حال عدم حصوله على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التى تساعد فى تكوينه.





وأشارت أخصائية التغذية إلى أن الأمر ينطبق أيضا على مرحلة الرضاعة الطبيعية للطفل، لأنها تحتاج خلالها إلى نفس العناصر الغذائية، كما أن ما تتناوله الأم فى فترة الرضاعة الطبيعية يتأثر به طفلها بشكل أساسى، وبالتالى حال تناولها أى أدوية تؤثر على شهيتها سيتأثر الطفل ويفقد رغبته فى الطعام أيضا، ولذلك يفضل أن تنتظر المرأة لفترة 6 أشهر على الأقل حتى نضمن بناء الطفل بشكل جيد، ويمكن فيما بعد أن نبدأ بإعطائها مجموعة من الحوارق التى تساعد على نزول الوزن من خلال حرق سعرات حرارية أكبر.

وأوضحت دعاء سهيل أن المرأة الحامل والمرضعة تعد الحالة الوحيدة الممنوعة من الخضوع لكورسات التخسيس أون لاين، فيما عدى ذلك يسمح لجميع الحالات بالخضوع لهذه الكورسات حتى كبار السن والأطفال ،لافتة إلى أنه بعد وجود منتج الأناسيليوم المصرح به من وزارة الصحة ، والذى يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية لا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس، إلا المرأة الحامل والمرضعة فقط.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال التغذية، يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك".

Advertisements

https://www.facebook.com/Doaasohiel

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :





للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني : [email protected]