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دلع جسمك بفيتامين سى لحماية عضلاتك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر فيتامين سى من أفضل أنواع الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، حيث إنه يحتوى على بعض الخصائص والمعادن التى تقاوم البكتيريا والجراثيم.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد فيتامين سى على الصحة وفقا لما ذكره موقع naturalfoodseries.

فيتامين سى
فيتامين سى

1: يحتوى فيتامين سى على بعض العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والبكتيريا.

2: يحتوى فيتامين سى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

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3: يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وحمايته من الارتفاع المفاجئ، ولذلك ينصح مرضى الضغط بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى.

اطعمة
اطعمة

4: يحتوى فيتامين سى على العديد من الخصائص التى تعمل على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتمدد.

5: يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسور والالتهابات.

6: يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الخرف وألزهايمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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